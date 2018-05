Avellino Trento/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Serie A 30^ giornata)

Diretta Avellino Trento info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket Serie A, scontro diretto per il quarto posto in casa Sidigas

09 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Avellino-Trento (LaPresse) - immagine di repertorio

Avellino Trento sarà diretta dagli arbitri Roberto Begnis, Beniamino Manuel Attard e Alessandro Nicolini. Appuntamento per questa partita valida per la trentesima giornata della Serie A 2017-2018 di basket al PalaDelMauro del capoluogo irpino, il palazzetto che ospita le partite casalinghe della Sidigas Avellino, contrapposta in questo turno alla Dolomiti Energia Trentino; si gioca oggi, mercoledì 9 maggio alle ore 20.30 l’ultimo turno di campionato, programmato tutto in contemporanea. La classifica di Serie A ci indica chiaramente che si tratta di uno scontro diretto: Avellino è al quarto posto con 38 punti, frutto di diciannove vittorie e dieci sconfitte, proprio davanti a Trento che è quinta con 36 punti, diciotto vittorie e undici sconfitte. Avellino non può più arrivare terza perché ha gli scontri diretti sfavorevoli con Brescia; Trento è invece certa di essere quinta perché è a +4 su Varese. Di conseguenza, Sidigas e Dolomiti Energia sono già certe di incrociarsi ai quarti dei playoff, che in pratica oggi iniziano con qualche giorno d’anticipo per stabilire chi avrà il fattore campo. Avellino però aveva vinto all’andata con 11 punti di scarto, che ora Trento dovrà ribaltare se vorrà soffiare agli irpini il quarto posto.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Segnaliamo che la partita tra Avellino e Trento non è trasmessa in diretta tv; come sempre però l’appuntamento per gli appassionati è con la diretta streaming video garantita dal portale Eurosport Player, la novità di questa stagione con la fornitura di tutte le partite della Serie A di basket e non solo. Per accedere alle immagini avrete bisogno di un dispositivo mobile (PC, tablet o smartphone) e vi dovrete abbonare al servizio tramite il pagamento di una quota; naturalmente resta disponibile il sito ufficiale www.legabasket.it per tutte le informazioni utili sul torneo e sulla partita nello specifico, per esempio il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo al PalaDelMauro.

I RISULTATI DI AVELLINO E TRENTO

Posizioni molto simili per le due squadre, che chiuderanno certamente quarta e quinta - da stabilire solo chi giungerà davanti. L’andamento però è stato molto diverso: Avellino è stata protagonista di un girone d’andata memorabile chiuso al primo posto, nel ritorno invece c’è stato un calo per i ragazzi di Stefano Sacripanti. Il giudizio sulla stagione degli irpini resta comunque ottimo, tenendo anche conto della finale di FIBA Europe Cup, tuttavia adesso si prospetta un quarto contro una Trento molto più in forma negli ultimi mesi: ecco perché sarebbe fondamentale difendere almeno il fattore campo, anche per mandare un messaggio alla rivale in questa strana situazione che vede le due squadre sfidarsi nell’ultimo turno di stagione regolare e poi anche ai playoff. La Dolomiti Energia è invece partita piano, ma nel ritorno è andata come un treno: a partire da febbraio è cominciato un crescendo rossiniano (undici vittorie nelle ultime dodici giornate) che ha portato gli uomini di coach Maurizio Buscaglia dall’esclusione dalla Final Eight di Coppa Italia fino come minimo al quinto posto. In ogni caso, Trento sarà l’avversaria peggiore per Avellino, grazie a questo straordinario momento di forma e anche al ricordo di quanto successe un anno fa, quando dopo un fantastico girone di ritorno la Dolomiti Energia fu grande protagonista anche ai playoff, perdendo solo in finale contro Venezia.

