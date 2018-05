Cantù Brindisi/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Serie A 30^ giornata)

Diretta Cantù Brindisi info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket Serie A, Red October in campo per i playoff (oggi 9 maggio)

09 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Cantù-Brindisi - LaPresse

Cantù Brindisi sarà diretta dagli arbitri Carmelo Paternicò, Guido Federico Di Francesco e Martino Galasso. Appuntamento per questa partita valida per la trentesima giornata della Serie A 2017-2018 di basket al PalaDesio della città brianzola, il palazzetto che ospita le partite casalinghe della Red October Cantù, contrapposta in questo turno alla Happy Casa Brindisi; si gioca oggi, mercoledì 9 maggio alle ore 20.30 l’ultimo turno di campionato, programmato tutto in contemporanea. La classifica di Serie A ci indica chiaramente che la partita avrà un peso solo per la squadra di casa: Cantù è settima con 30 punti, frutto di quindici vittorie e quattordici sconfitte, mentre Brindisi è a quota 18 punti, con nove vittorie e venti sconfitte. Pugliesi ormai salvi, Cantù invece deve vincere per essere sicura di raggiungere i playoff, perché in caso di sconfitta potrebbe ancora essere beffata con la classifica avulsa, ed in ogni caso deve comunque definire quale sarebbe la propria posizione nella griglia di questi playoff.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Segnaliamo che la partita tra Cantù e Brindisi non è trasmessa in diretta tv; come sempre però l’appuntamento per gli appassionati è con la diretta streaming video garantita dal portale Eurosport Player, la novità di questa stagione con la fornitura di tutte le partite della Serie A di basket e non solo. Per accedere alle immagini avrete bisogno di un dispositivo mobile (PC, tablet o smartphone) e vi dovrete abbonare al servizio tramite il pagamento di una quota; naturalmente resta disponibile il sito ufficiale www.legabasket.it per tutte le informazioni utili sul torneo e sulla partita nello specifico, per esempio il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo al PalaDesio.

I RISULTATI DI CANTU' E BRINDISI

Cantù ad inizio stagione doveva essere la prima candidata alla retrocessione a causa dei problemi societari e invece sta vivendo un campionato che va oltre ogni aspettativa: all’ultima giornata è in corsa per i playoff, dai quali tra l’altro sarebbe esclusa solo con una combinazione di risultati decisamente sfavorevoli. In ogni caso, la stagione dei brianzoli è già da ricordare: a fine girone d’andata i ragazzi di coach Marco Sodini si sono presi la soddisfazione di raggiungere la Final Eight di Coppa Italia (dove hanno pure sconfitto l’Olimpia), adesso hanno l’occasione addirittura di qualificarsi per i playoff, impresa che per Cantù varrebbe come uno scudetto. Vero che comunque a Cantù potrebbero essere orgogliosi, ma è altrettanto chiaro che a questo punto rimanere fuori dalle prime otto sarebbe una delusione cocente, anche perché l’ultima giornata vedrà arrivare a Desio una Happy Casa Brindisi che nulla ha più da chiedere al campionato. I pugliesi si sono salvati con qualche giornata d’anticipo (anche se matematicamente solo domenica), ma hanno sempre visto lontanissima la zona playoff, non hanno nulla da perdere ma avranno certamente anche meno motivazioni.

