Cremona Capo d'Orlando/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Serie A 30^ giornata)

Diretta Cremona Capo d’Orlando info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket Serie A, obiettivi opposti ma altrettanto importanti (oggi 9 maggio)

09 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Cremona Capo d'Orlando (LaPresse, repertorio)

Cremona Capo d’Orlando sarà diretta dagli arbitri Manuel Mazzoni, Gabriele Bettini e Guido Giovannetti. Appuntamento per questa partita valida per la trentesima giornata della Serie A 2017-2018 di basket al PalaRadi della città lombarda, il palazzetto che ospita le partite casalinghe della Vanoli Cremona, contrapposta in questo turno alla Betaland Capo d’Orlando; si gioca oggi, mercoledì 9 maggio alle ore 20.30 l’ultimo turno di campionato, programmato tutto in contemporanea. La classifica di Serie A ci indica l’importanza della posta in palio per entrambe le formazioni: Cremona ha 28 punti, frutto di quattordici vittorie e quindici sconfitte, mentre Capo d’Orlando è ultima con 14 punti, dovuti a sette vittorie e ventidue sconfitte. Cremona dunque deve vincere e poi sperare che le combinazioni di risultati siano favorevoli per agguantare un posto nei playoff con la classifica avulsa; d’altro canto anche Capo d’Orlando deve vincere per sperare ancora di salvarsi - per evitare l’ultimo posto deve infatti anche perdere Pesaro, che a quel punto sarebbe condannata a causa degli scontri diretti sfavorevoli.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Segnaliamo che la partita tra Cremona e Capo d’Orlando non è trasmessa in diretta tv; come sempre però l’appuntamento per gli appassionati è con la diretta streaming video garantita dal portale Eurosport Player, la novità di questa stagione con la fornitura di tutte le partite della Serie A di basket e non solo. Per accedere alle immagini avrete bisogno di un dispositivo mobile (PC, tablet o smartphone) e vi dovrete abbonare al servizio tramite il pagamento di una quota; naturalmente resta disponibile il sito ufficiale www.legabasket.it per tutte le informazioni utili sul torneo e sulla partita nello specifico, per esempio il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo al PalaRadi.

I RISULTATI DI CREMONA E CAPO D'ORLANDO

Cremona un anno fa di questi tempi retrocedeva, poi in estate è stata ripescata e per la Vanoli di coach Meo Sacchetti è iniziata una bella avventura. La formazione lombarda ha condotto un campionato di ottimo livello fin dal girone d’andata, chiuso da Cremona fra le prime otto che hanno dunque giocato la Coppa Italia. Nel ritorno c’è stato un leggero calo, ma nonostante la sconfitta subita domenica sera a Varese le speranze di playoff restano vive e ora Cremona potrà giocarsi le ultime chance questa sera, con la leggerezza di chi ha comunque vissuto una stagione sopra le aspettative. Capo d’Orlando invece vive la situazione opposta: fa tristezza il paragone con la scorsa stagione, quando aveva raggiunto i playoff e in virtù di quell’eccellente risultato quest’anno ha giocato la Champions League, un impegno però forse troppo grande per la Betaland, che ha vissuto una stagione pessima che pone i siciliani sull’orlo della retrocessione. Nel girone di ritorno sono arrivate solo due vittorie, anche se quella di domenica ha permesso di mantenere viva la fiammella della speranza per gli uomini di Andrea Mazzon, il cui arrivo se non altro ha portato a queste due vittorie con cui a Capo d’Orlando possono ancora sperare.

