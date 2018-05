Pistoia Brescia/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Serie A 30^ giornata)

09 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Pistoia Brescia (LaPresse)

Pistoia Brescia sarà diretta dagli arbitri Maurizio Biggi, Denis Quarta e Alessandro Perciavalle. Appuntamento per questa partita valida per la trentesima giornata della Serie A 2017-2018 di basket al PalaCarrara della città toscana, il palazzetto che ospita le partite casalinghe della The Flexx Pistoia, contrapposta in questo turno alla Germani Basket Brescia; si gioca oggi, mercoledì 9 maggio alle ore 20.30 l’ultimo turno di campionato, programmato tutto in contemporanea. Come spesso può succedere a questo punto della stagione, la partita sarà un realtà una sorta di amichevole. Pistoia infatti con 18 punti (frutto di nove vittorie e venti sconfitte) è matematicamente salva e ha come unico obiettivo quello di cercare di salutare i propri tifosi nel migliore dei modi; Brescia invece è stata straordinaria protagonista del campionato e con i suoi 40 punti, dovuti a venti vittorie e nove sconfitte, è già certa del terzo posto, posizione che questa sera non potrà né migliorare né peggiorare.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Segnaliamo che la partita tra Pistoia e Brescia non è trasmessa in diretta tv; come sempre però l’appuntamento per gli appassionati è con la diretta streaming video garantita dal portale Eurosport Player, la novità di questa stagione con la fornitura di tutte le partite della Serie A di basket e non solo. Per accedere alle immagini avrete bisogno di un dispositivo mobile (PC, tablet o smartphone) e vi dovrete abbonare al servizio tramite il pagamento di una quota; naturalmente resta disponibile il sito ufficiale www.legabasket.it per tutte le informazioni utili sul torneo e sulla partita nello specifico, per esempio il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo al PalaRadi.

I RISULTATI DI PISTOIA E BRESCIA

Pistoia dunque gioca per l’onore: già salva ma lontanissima dai playoff, la The Flexx non ha nulla da chiedere alla partita di oggi, ma potrà giocare con serenità con l’obiettivo di regalare una bella serata di basket ai propri tifosi, ai quali deve farsi perdonare il passivo di 27 punti subito domenica sera al Forum contro l’Olimpia Milano. Bene comunque essersi salvata in anticipo, visto che nelle ultime giornate chi sta dietro si è messo a correre è stato importante evitare di rischiare fino all’ultima giornata. Dall’altra parte ecco invece Brescia, che merita il titolo di rivelazione dell’anno: una fenomenale partenza ha collocato a lungo la Germani al comando della classifica; alla lunga Venezia e Milano hanno operato il sorpasso, ma il rendimento della squadra di Andrea Diana è sempre rimasto più che buono, tanto che adesso è matematicamente certo un terzo posto che ad inizio stagione sarebbe stato praticamente impossibile immaginare. A questo punto, siamo sicuri che Brescia saprà essere protagonista anche ai playoff, iniziarli da testa di serie numero 3 potrebbe essere molto utile per continuare a sognare in grande.

