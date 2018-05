Reggio Emilia Virtus Bologna/ Streaming video-diretta tv: orario, risultato live (basket Serie A 30^ giornata)

Diretta Reggio Emilia Virtus Bologna info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket Serie A, bel derby al PalaBigi (oggi 9 maggio)

09 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Reggio Emilia Virtus Bologna (LaPresse)

Reggio Emilia Virtus Bologna sarà diretta dagli arbitri Gianluca Sardella, Michele Rossi e Valerio Grigioni. Appuntamento per questa partita valida per la trentesima giornata della Serie A 2017-2018 di basket al PalaBigi, il palazzetto che ospita le partite casalinghe della Grissin Bon Reggio Emilia, contrapposta in questo turno alla Segafredo Virtus Bologna in un sentito derby emiliano; si gioca oggi, mercoledì 9 maggio alle ore 20.30 l’ultimo turno di campionato, programmato tutto in contemporanea. La classifica di Serie A ci mostra come questa partita conti soprattutto per gli ospiti: Reggio Emilia con 24 punti (dodici vittorie e diciassette sconfitte) è lontana sia dai playoff sia da rischi di retrocessione; la Virtus Bologna invece con quindici vittorie e quattordici sconfitte ha 30 punti ed è in lotta per i playoff, che saranno sicuri in caso di vittoria (che potrebbe addirittura valere il sesto posto), ma che in caso di sconfitta dipenderanno per la V Nera dai risultati altrui.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Segnaliamo che la partita tra Reggio Emilia Virtus Bologna non è trasmessa in diretta tv; come sempre però l’appuntamento per gli appassionati è con la diretta streaming video garantita dal portale Eurosport Player, la novità di questa stagione con la fornitura di tutte le partite della Serie A di basket e non solo. Per accedere alle immagini avrete bisogno di un dispositivo mobile (PC, tablet o smartphone) e vi dovrete abbonare al servizio tramite il pagamento di una quota; naturalmente resta disponibile il sito ufficiale www.legabasket.it per tutte le informazioni utili sul torneo e sulla partita nello specifico, per esempio il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo al PalaBigi.

I RISULTATI E PRECEDENTI

Reggio Emilia ha ormai alzato bandiera bianca per quanto riguarda i playoff: la stagione della Grissin Bon è stata abbastanza deludente in campionato, fin dalle prime sei sconfitte consecutive che sono state la zavorra che di fatto ha poi impedito agli emiliani di lottare per le prime otto posizioni, un peccato per chi di recente ha disputato persino due finali scudetto consecutive. Nel giudizio complessivo sulla stagione va naturalmente considerata anche l’eccellente semifinale di Eurocup, che considerato il livello della competizione può essere considerato il miglior risultato stagionale di una squadra italiana nelle Coppe pur ricordando il successo di Venezia nella FIBA Europe Cup, ma in Serie A Reggio Emilia non è riuscita a replicare gli eccellenti risultati del recente passato. La Virtus Bologna invece è una neopromossa, sia pure di lusso, dunque il bilancio di questa stagione non può essere definito negativo: molto però dipenderà dal raggiungimento o meno dei playoff, che sarebbe fondamentale per una società ambiziosa, che punta a tornare in breve tempo ai vertici del basket italiano. La stagione ha avuto numerosi alti e bassi, adesso però non si può più pensare a quello che è stato: serve dare il massimo stasera per raggiungere un traguardo comunque alla portata degli uomini di coach Alessandro Ramagli.

