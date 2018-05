Risultati playoff basket A2/ Diretta live score di gara-5: Scafati Ferrara (1^ turno)

Risultati playoff basket A2: diretta live score delle partite del primo turno. Al PalaMangano di Scafati è gara-5 tra la Givova e una Bondi Ferrara che sta continuando a stupire

09 maggio 2018 Claudio Franceschini

Risultati playoff basket A2, gara-5 primo turno (Foto LaPresse)

Mercoledì 9 maggio ripartono i playoff di basket Serie A2 2017-2018: l’appuntamento è con una sola partita, quella che si gioca al PalaMangano. Ore 20:45, Scafati-Ferrara: è gara-5, con fattore campo a favore dei campani per essersi piazzati meglio in regular season. Una partita che però potrebbe essere meno scontata di quanto possa apparire: è vero infatti che fino a questo momento il parquet casalingo ha sempre fatto la differenza, ma nelle due gare che si sono disputate al PalaSport di Ferrara la Bondi ha decisamente dominato, lasciando solo le briciole a una Givova che invece ha dovuto faticare parecchio per prendersi i primi due episodi della serie e salire sul 2-0.

I RISULTATI DI SCAFATI E FERRARA

Nel girone Est, Ferrara ha chiuso con il vento in poppa: quattro vittorie nelle ultime cinque partite, arrivando a segnare un totale di 2396 punti che ne hanno fatto il quarto miglior attacco alle spalle delle sole Trieste, Treviso e Montegranaro. Eppure, gli emiliani hanno forzato gara-5 della serie grazie alla difesa, che invece non aveva funzionato così bene nella stagione: nelle due partite interne Scafati non è mai riuscita a raggiungere anche solo i 60 punti, e dunque la Bondi ha saputo sorprendere un’avversaria che pensava di dover giocare un altro tipo di partita. La Givova è stata a lungo in corsa per vincere il girone Ovest, ma alla fine si è dovuta arrendere a Casale Monferrato; la squadra campana ha sostanzialmente fatto il suo grazie a una difesa che è risultata essere la terza della regular season (nel girone Ovest hanno fatto meglio solo Casale e Legnano), ma anche aver tenuto gli avversari a 60 punti non è bastato per chiudere il discorso in gara-4.

CHI ASPETTA

La prossima domenica inizieranno le serie dei quarti di finale di questi appassionanti playoff: le parti estreme del tabellone, che incrociava le squadre del girone Est e quelle del girone Ovest al primo turno, si sono completate praticamente subito. In tre partite hanno chiuso i conti Trieste e Casale Monferrato, che avevano già vinto la regular season e hanno liquidato Treviglio e Jesi; poi anche Verona e Fortitudo Bologna, e attenzione perchè queste due squadre si incroceranno nei quarti e la Scaligera è riuscita a tenere a zero i Knights che pure avevano il vantaggio del fattore campo. Chiaramente la Consultinvest e l’Alma, posizionate agli antipodi, sono le grandi favorite per arrivare in fondo e disputare la finale, dopo aver già giocato la semifinale un anno fa; tuttavia devono fare i conti con avversarie agguerrite, la stessa Trieste infatti dà la sensazione di poter rischiare grosso contro una Montegranaro che si è liberata di Biella (3-1) andando a vincere gara-1 in Piemonte, e continua la sua stagione da assoluta rivelazione.

