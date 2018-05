Sassari Pesaro/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Serie A1 30^ giornata)

Sassari Pesaro, che sarà diretta dagli arbitri Lorenzo Baldini, Luca Weidmann e Mauro Belfiore, va in scena alle ore 20:30 di mercoledì 9 maggio: ultima giornata di regular season nel campionato di basket Serie A1 2017-2018, che si gioca ovviamente in contemporanea per garantire la regolarità delle varie sfide che ancora si devono chiudere riguardo i verdetti stagionali. Al PalaSerradimigni la partita è fondamentale per entrambe le squadre: la Dinamo infatti va a caccia di un posto nei playoff che è ancora ampiamente possibile, mentre la Vuelle si deve salvare e non ha ancora chiuso definitivamente i conti, rischiando anzi di perdere la possibilità di rimanere in Serie A1 proprio all’ultima giornata, dopo due strepitose vittorie e quando ormai sembrava fatta.

Per Pesaro i calcoli sono facili: deve vincere, oppure sperare che Capo d’Orlando perda a Cremona. Tecnicamente la Betaland non parte favorita contro una Vanoli che si gioca l’accesso ai playoff, e dunque le speranze aumentano; tuttavia la Vuelle non può certamente “darla su” e sperare soltanto nell’esito del PalaRadi, anche perchè arriva a questa ultima giornata avendo fatto sostanzialmente un miracolo. Ovvero, battere nel giro di sette giorni Milano (al Forum) e Venezia, le prime due della classe e super favorite per lo scudetto: in questo modo la squadra marchigiana è riuscita a portarsi davanti a Capo d’Orlando ed è padrona del proprio destino, ma non ha ancora chiuso i conti perchè la Betaland ha clamorosamente vinto contro Cantù al fotofinish e, avendo il vantaggio della differenza canestri nella doppia sfida diretta, rimane ancora in grado di agganciare e ufficialmente sorpassare l’avversaria. Dovesse centrare l’obiettivo, ancora una volta Pesaro sarebbe riuscita a spingersi oltre i limiti rimanendo in Serie A1 contro molti pronostici.

Per Sassari il discorso si complica non poco: al momento la Dinamo è nona insieme a Cremona, con una partita di ritardo dalla coppia Cantù-Bologna per adesso qualificata ai playoff. Le combinazioni sono innumerevoli: possiamo limitarci a dire che il Banco di Sardegna, sconfitto a Trento da una delle squadre più in forma del campionato, ha sfida diretta a favore con Cantù e Cremona e dunque la soluzione migliore sarebbe quella di una vittoria di Bologna che toglierebbe di mezzo l’unica squadra in grado di peggiorare la classifica avulsa dei ragazzi di Zare Markovski. A quel punto, con la vittoria la Dinamo sarebbe sostanzialmente ai playoff, anche se non potrebbe comunque migliorare la sua ottava posizione: niente di male visto che in un caso o nell'altro l'avversaria nel primo turno sarà Milano o Venezia, in ogni modo il Banco di Sardegna sarà già contento di essersi guadagnato per un'altra stagione la post season, sapendo fin dal principio che il cammino sarebbe stato molto complicato.

