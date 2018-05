Torino Varese/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Serie A1 30^ giornata)

Diretta Torino Varese, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che chiude la regular season per le due squadre. La Openjobmetis andrà poi a giocare i playoff

09 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Torino Varese, basket Serie A1 30^ giornata (Foto LaPresse)

Torino Varese, al PalaRuffini, sarà diretta dagli arbitri Saverio Lanzarini, Alessandro Vicino e Andrea Bongiorni; alle ore 20:30 di mercoledì 9 maggio le due squadre concludono la regular season del campionato di basket Serie A1 2017-2018, e solo una delle due proseguirà ai playoff. Sorprendentemente è la Openjobmetis che, partita con meno mezzi e anche sul fondo della classifica, con un filotto di otto vittorie consecutive e un girone di ritorno da 12-2 si è presa la qualificazione alla post season addirittura con un turno di anticipo. Il finale in calo lascia invece fuori la Fiat, che già nel turno precedente sapeva di aver fallito l’obiettivo; per i piemontesi la stagione termina in maniera agrodolce, e adesso davanti ai propri tifosi la squadra di Paolo Galbiati vorrà se non altro provare a vincere un’ultima partita per lasciare un ricordo positivo, e accomiatarsi bene in vista di un 2018-2019 che dovrà sicuramente essere migliore.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Torino Varese non è una delle partite che verranno trasmesse in diretta tv per questa giornata di campionato, ma tutti gli appassionati potranno comunque seguirla in diretta streaming video sulla consueta piattaforma Eurosport Player che, con una quota da versare per l’abbonamento, mette a disposizione le partite del campionato in mobilità, dunque su PC, tablet o smartphone. Da non dimenticare poi che il sito www.legabasket.it fornisce le informazioni utili sul torneo e sulla partita specifica, per esempio il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori impegnati in campo.

RISULTATI E PRECEDENTI

Un girone fa Torino navigava nei primi cinque posti della classifica dando la sensazione di poter migliorare ancora, mentre Varese era mestamente ultima in classifica e con quattro partite terribili davanti a sè. Come è andata lo sappiamo: proprio dopo la vittoria al PalA2A la Fiat ha vissuto le dimissioni di Luca Banchi, che hanno portato la stagione a prendere una parabola negativa solo parzialmente rialzata dalla vittoria in Coppa Italia, Carlo Recalcati ha salutato subito dopo e Paolo Galbiati ha fatto il possibile (appunto la coppa, a quel punto a sorpresa) ma non è riuscito a riprendere l’inerzia di un’annata complicatasi incredibilmente per fattori extra-campo. La Openjobmetis ha fatto poker per aprire il ritorno, battendo Venezia, Milano, Cantù e Brescia; dopo le sconfitte contro Trento e Pistoia ha vinto otto gare consecutive, striscia aperta ancora oggi, e dopo cinque anni è tornata finalmente a giocare i playoff. Chi se lo aspettava alzi la mano: la rimonta di Varese è stata straordinaria, e la post season ci dirà se questa squadra sia effettivamente andata oltre i propri limiti o se invece i due innesti in corsa (Siim-Sander Vene e Tyler Larson) abbiano fatto trovare la quadratura del cerchio ad Attilio Caja, e questo sia il valore di una Varese che in questo momento poche squadre vorrebbero incontrare al primo turno.

La Openjobmetis torna a giocare i playoff dopo cinque anni: l’ultima volta in cui era successo, al PalA2A era grande protagonista la squadra allenata da Frank Vitucci, che aveva dominato la regular season e si era poi fermata soltanto a gara-7 di una spigolosa semifinale contro Siena. Oggi forse non si osa sperare così tanto, ma per come si chiude la regular season ovviamente le possibilità di arrivare almeno a superare un turno ci sono tutte. Troveremo in campo anche l’ex Norvel Pelle: a Varese ha fatto bene, a metà stagione si è trasferito a Torino per allungare le rotazioni sotto canestro e ha fatto in tempo a vincere la Coppa Italia. Magra consolazione per la Fiat, che al netto dei problemi avuti era comunque 12-8 a inizio marzo e ampiamente in zona playoff; purtroppo da quel momento sono arrivate nove sconfitte consecutive, tanto da dover alzare bandiera bianca già con due giornate di anticipo, e per fortuna che la salvezza era stata archiviata molto tempo fa…

© Riproduzione Riservata.