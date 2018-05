Venezia Olimpia Milano/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Serie A1 30^ giornata)

Diretta Venezia Olimpia Milano, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che al Taliercio decide la vittoria della regular season a favore dell'una o dell'altra

09 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Venezia Olimpia Milano, basket Serie A1 30^ giornata (Foto LaPresse)

Venezia Olimpia Milano sarà diretta dalla terna arbitrale formata da Tolga Sahin, Dino Seghetti e Christian Borgo: va in scena alle ore 20:30 di mercoledì 9 maggio, in contemporanea con le altre sfide nella 30^ giornata del campionato di basket Serie A1 2017-2018. E’ la partita che vale il primo posto in regular season: le due squadre, al momento appaiate con gli stessi punti, giocano non solo per i due punti o per fregiarsi del fatto di aver vinto la prima parte della stagione, ma anche e soprattutto per la possibilità di avere il fattore campo in finale. Venezia e Milano sanno già che non si potranno trovare ai playoff prima della serie scudetto, e sanno anche che avrebbero comunque il vantaggio “casalingo” (significa aprire la serie sul proprio parquet e avere in casa l’eventuale gara-7) se l’avversaria fosse un’altra squadra; tuttavia al momento la cosa più probabile è che in finale arrivino loro, e dunque vincere questa sera potrebbe servire ancora di più.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Venezia Olimpia Milano non è una delle partite che verranno trasmesse in diretta tv per questa giornata di campionato, ma tutti gli appassionati potranno comunque seguirla in diretta streaming video sulla consueta piattaforma Eurosport Player che, con una quota da versare per l’abbonamento, mette a disposizione le partite del campionato in mobilità, dunque su PC, tablet o smartphone. Da non dimenticare poi che il sito www.legabasket.it fornisce le informazioni utili sul torneo e sulla partita specifica, per esempio il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori impegnati in campo.

I RISULTATI DI VENEZIA E MILANO

Le ultime due giornate di campionato sono state sorprendenti, ma a conti fatti hanno lasciato la situazione esattamente com’era: l’Olimpia era riuscita a conservare una vittoria di vantaggio sulla Reyer vincendo nove partite consecutive dopo il ko di Varese, ma poi sono stati sorpresi da Brescia e così Venezia ha impattato in classifica. Non solo: la settimana seguente, in maniera incredibile, la EA7 è caduta al Forum contro una Pesaro a caccia di punti salvezza, e così i campioni d’Italia si sono ritrovati al primo posto. Fosse rimasta così, oggi la Reyer avrebbe avuto la possibilità di difendere la sua leadership anche contenendo una sconfitta entro i tre punti, avendo vinto di 4 all’andata; purtroppo però anche i lagunari sono clamorosamente stati beffati dalla Vuelle, che dunque nel giro di otto giorni ha fatto da giudice al primo posto del campionato ma sostanzialmente, appunto, hanno mantenuto lo status quo. Non poteva che esserci finale migliore allora: chi vince si prende la testa di serie numero 1 nei playoff, chi perde sarà secondo.

Dire chi abbia fatto meglio nel corso della regular season è davvero complicato: ognuna delle due squadre ha avuto momenti più o meno brillanti, entrambe hanno avuto l’Europa di mezzo anche se per l’Olimpia è stata decisamente più probante (Eurolega) rispetto agli impegni di una Reyer che però dopo l’eliminazione dalla Champions League è andata a vincere la Europe Cup, giocando in ambito internazionale fino alla scorsa settimana. Chiaramente, entrambe le squadre vorranno vincere qui al Taliercio: non è tanto il fatto di avere il vantaggio del campo in un’eventuale finale, quanto anche la possibilità di dare un segnale di forza a quella che per il momento rimane, rispettivamente l’una per l’altra, la principale avversaria per lo scudetto. Staremo dunque a vedere; magari non ci sarà l’intensità da playoff, ma di certo sul parquet della Reyer assisteremo a una partita vera e speriamo anche combattuta fino all’ultimo.

