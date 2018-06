Treviso Trieste/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (playoff A2, semifinale gara-3)

Diretta Treviso Trieste info streaming video e tv: orario e risultato live della partita, gara-3 della semifinale playoff basket A2 (oggi venerdì 1 giugno)

01 giugno 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Treviso Trieste - LaPresse

Treviso Trieste, diretta dagli arbitri Gianluca Capotorto, Gianluca Gagliardi e Alessandro Costa, si gioca stasera venerdì 1 giugno alle ore 20.30 come gara-3 della semifinale promozione dei playoff della Serie A2 2017-2018 di basket al PalaVerde di Villorba (Treviso), il palazzetto che ospita le partite casalinghe della De’Longhi Treviso, dove oggi assisteremo alla terza sfida della serie di semifinale che vede la formazione di casa contrapposta alla Alma Pallacanestro Trieste. Ricordiamo che la serie è cominciata con due vittorie casalinghe di Trieste, che ha sfruttato nel migliore dei modi il doppio turno davanti al pubblico amico vincendo gara-1 con il punteggio di 84-78 e gara-2 per 69-65; scarti sempre ridotti, ma che adesso mettono Treviso con le spalle al muro, obbligandola a vincere oggi per allungare la serie a gara-4, che sarebbe di nuovo al PalaVerde domenica sera. Solo con una doppia vittoria della De’Longhi si tornerebbe poi a Trieste per la “bella”, l’eventuale gara-5 che si disputerebbe mercoledì prossimo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Segnaliamo che la partita fra Treviso e Trieste non sarà trasmessa in diretta tv e non possiamo nemmeno segnalarvi una diretta streaming video; naturalmente sarà però disponibile il sito Internet ufficiale del campionato di Serie A2, all’indirizzo, www.legapallacanestro.com, per tutte le informazioni utili sul torneo e sulla partita nello specifico, per esempio il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo al PalaVerde.

RISULTATI E PRECEDENTI

La serie di semifinale fra Treviso e Trieste, derby del Nord-Est decisamente intrigante, è iniziata domenica sera con gara-1 in casa di Trieste che è la migliore testa di serie, con la vittoria per 84-78 dei giuliani, spinti soprattutto da un fenomenale Javonte Damar Green, autore di 29 punti oltre a otto rimbalzi, spalleggiato comunque da altri quattro giocatori dell’Alma Pallacanestro in doppia cifra, cioè Matteo Da Ros, Federico Mussini, Laurence Bowers e Juan Fernandez, mentre alla De’Longhi Treviso non sono bastati i 17 punti di Michele Antonutti più Isaiah Swann, Matteo Imbrò e Matteo Fantinelli anch’essi in doppia cifra. Treviso era andata all’intervallo lungo in vantaggio di quattro lunghezze (36-40), ma nella ripresa Trieste ha fatto meglio con i parziali di 24-18 nel terzo quarto e 24-20 negli ultimi 10 minuti. Martedì sera poi c’è stata gara-2, di nuovo a Trieste e di nuovo una vittoria dei giuliani sia pure con un margine di vantaggio assai ridotto (69-65). Trieste ha costruito la vittoria nel primo tempo, chiuso sul 38-30 per i padroni di casa; Treviso ha tentato una rimonta nell’ultimo quarto (parziale 11-15 per la De’Longhi), ma questa rimonta non è bastata per togliere la vittoria all’Alma Pallacanestro. Se Javonte Damar Green aveva già fatto benissimo in gara-1, in questa seconda partita è arrivato addirittura a 33 punti e 11 rimbalzi, numeri impressionanti in una partita dal punteggio basso, tanto che nessun altro giocatore triestino è andato in doppia cifra. Treviso ha invece avuto 15 punti da John Brown e 12 da Matteo Fantinelli, che però non sono bastati a dare il successo agli ospiti veneti.

