Fortitudo Bologna Casale/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (semifinale A2 gara-3)

Diretta Fortitudo Bologna Casale Monferrato info streaming video e tv: orario e risultato live di gara-2 della semifinale playoff di basket Serie A2. La Novipiù è avanti 2-0 nella serie

02 giugno 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Fortitudo Bologna Casale Monferrato - LaPresse

Fortitudo Bologna Casale Monferrato, diretta dagli arbitri Giulio Pepponi, Alex D’Amato ed Enrico Boscolo, si gioca stasera sabato 2 giugno alle ore 20.30 come gara-3 della semifinale promozione dei playoff della Serie A2 2017-2018 di basket al PalaDozza, il palazzetto che ospita le partite casalinghe della Consultinvest Fortitudo Bologna, dove oggi assisteremo alla terza sfida della serie di semifinale che vede la formazione di casa contrapposta alla Novipiù Casale Monferrato. Ricordiamo che la serie è cominciata con due vittorie casalinghe di Casale, che ha sfruttato nel migliore dei modi il doppio turno davanti al pubblico amico vincendo gara-1 con il punteggio di 85-83 e gara-2 per 82-79; scarti sempre ridotti, ma che adesso mettono la Fortitudo Bologna con le spalle al muro, obbligandola a vincere oggi per allungare la serie a gara-4, che sarebbe di nuovo al PalaDozza lunedì sera. Solo con una doppia vittoria della Fortitudo si tornerebbe in Piemonte per la “bella”, l’eventuale gara-5 che si disputerebbe giovedì prossimo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Segnaliamo che la partita tra Fortitudo Bologna e Casale Monferrato sarà trasmessa in diretta tv su Sportitalia, canale disponibile sia in chiaro sia sulla piattaforma satellitare Sky, con la diretta streaming video che sarà garantita tramite il sito Internet dell’emittente, all’indirizzo sportitalia.com; naturalmente sarà disponibile anche il sito ufficiale www.legapallacanestro.com per tutte le informazioni utili sul torneo e sulla partita nello specifico, per esempio il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo al PalaDozza.

RISULTATI E PRECEDENTI

La serie di semifinale tra Fortitudo Bologna e Casale Monferrato finora dunque ha fatto felici solamente i piemontesi, che contro l’avversaria più blasonata della categoria hanno ottenuto due fondamentali vittorie casalinghe che mettono adesso Casale in una evidente posizione di forza per l’accesso alla finale, anche se va detto che entrambe le sfide si sono decise sul filo di pochissimi punti. Gara-1 ha visto la Novipiù imporsi per appena due lunghezze (85-83) in una partita dai molti voli: partenza forte di Casale (28-20 al 10’), che ha conservato il vantaggio fino all’intervallo lungo (50-42). Il terzo quarto aveva però visto un totale dominio da parte della Fortitudo, che cosa si era presentata sul 64-72 all’inizio dell’ultimo quarto, che però ha visto il decisivo contro-sorpasso piemontese grazie a un parziale di 21-11 nonostante i 31 punti di Stefano Mancinelli, cui Casale rispose con ben cinque uomini in doppia cifra, tra cui il migliore fu Giovanni Tomassini a quota 18. In gara-2 Casale Monferrato si è invece imposta per 82-79: stavolta partenza forte della Fortitudo nel primo quarto (14-22), ribaltata già all’intervallo (38-33 Casale), con un ulteriore allungo dei piemontesi nel terzo quarto per presentarsi al 30’ sul 61-54 per i padroni di casa, che ha vanificato il tentativo di rimonta bolognese nell’ultimo quarto. A livello individuale in evidenza Brett Alan Blizzard per Casale e Guido Rosselli per la Fortutudo, entrambi autori di 18 punti.

© Riproduzione Riservata.