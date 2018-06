NBA, nessuna sanzione per Kevin Love / L'ala dei Cleveland Cavaliers regolarmente in campo

Kevin love si salva: nessuna sanzione per l'ala dei Cleveland Cavaliers, che nell'overtime di Gara 1 aveva lasciato la panchina per la rissa tra Thompson, Livingston e Green.

Nba (lapresse)

Sospiro di sollievo per Kevin Love, ala dei Cleveland Cavaliers, che non sarà sospeso per Gara 2 della Finale contro i Golden State Warriors. Il giocatore, durante l'overtime dell'ultima partita, aveva abbandonato la panchina per entrare in campo ed intervenire nell'accenno di rissa tra Tristan Thompson, Shaun Livingston e Draymond Green. Un episodio che non è passato inosservato agli appassionati dell'Nba, ma come rivelato da Chris Mannix di YahooSportsNBA sembra che Kevin Love non verrà sanzionato. L'ex Wolves dovrebbe essere al riparo da possibili provvedimenti, anche se in passato l'NBA ha sempre usato il pugno duro con quei giocatori che lasciavano la panchina durante le situazioni più delicate della partita. Si temeva una sospensione per Kevin Love, invece tutto dovrebbe rientrare senza provvedimenti, con la possibilità per il giocatore di disputare come da programma la Gara 2 delle Finals.

NBA,Kevin Love regolarmente in campo: nessuna sanzione

Nessuna sospensione per Kevin Love, che dunque potrà prendere parte alle prossime partite, cominciando nel quintetto titolare. Ci sono grandi aspettative per Love, che in questi playoff non è riuscito a dare del suo meglio. Diamo uno sguardo alle statistiche del giocatore, che sta tirando con il 38,8% dal campo e contro Boston ha segnato un net rating negativo. La squadra, però, ripone massima fiducia in Kevin Love, unico all star da affiancare a LeBron. La notizia della mancata sospensione da parte dell'NBA, quindi, arriva al momento giusto. Il giocatore è di nuovo disponibile e sarà in campo regolarmente contro Golden State. La speranza dei tifosi è di rivedere un Kevin Love al massimo della forma per colpire i Warriors. Gara-1 sarà un'importante prova del nove. Le medie di Love, al momento, si attestano sui 24 punti e 12,5 rimbalzi. Un dato che comunque può far ben sperare in vista del ritorno in campo.

© Riproduzione Riservata.