Golden State Cleveland/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Finali NBA gara-2)

Diretta Golden State Cleveland info streaming video e tv: orario e risultato live di gara-2 delle finali NBA iniziate con un successo dei Warriors e un errore clamoroso

03 giugno 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Golden State-Cleveland - LaPresse

Golden State Cleveland, si gioca gara-2: l’appuntamento sarà alle ore 2.00 italiane della notte tra domenica 3 e lunedì 4 giugno, quando alla Oracle Arena di Oakland, nei pressi di San Francisco, avrà inizio il secondo episodio della finale NBA 2017-2018. Quella tra Golden State e Cleveland è ormai un’epopea: per il quarto anno consecutivo infatti Warriors e Cavaliers si trovano di fronte nella serie che assegna il titolo della pallacanestro americana, fatto questo che non è mai successo nella storia non solo della NBA, ma anche nelle altre gradi leghe dello sport americano (MLB, NFL, NHL). Stavolta sembrava che almeno una delle due protagoniste potesse cambiare, dal momento che Cleveland era arrivata “solo” quarta ad Est (e anche Golden State aveva chiuso seconda ad Ovest), ma LeBron James ci ha regalato playoff leggendari ed ecco ancora una volta i Cavaliers sfidare gli Warriors per la conquista dell’ambitissimo anello.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Golden State Cleveland è un’esclusiva in diretta tv sui canali del satellite: Sky Sport 2 trasmetterà le immagini di tutta la serie raccontata in maniera puntuale dalla sua squadra, capitanata da Flavio Tranquillo e corredata da Alessandro Mamoli e Francesco Bonfardeci, con Marco Crespi, Davide Pessina e Matteo Soragna che daranno una mano con il commento tecnico. Chiaramente per gli abbonati Sky ci sarà la possibilità di assistere alla partita anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

RISULTATI E PRECEDENTI

Una finale almeno parzialmente inattesa, anche se da anni Golden State e Cleveland dominano la NBA, è iniziata con grandissime emozioni in gara-1, vinta dagli Warriors per 124-114 all’overtime dopo che i 48 minuti regolamentari erano finiti sul punteggio di 107 pari. Memorabili i 51 punti segnati da LeBron James nel suo “one man show” per Cleveland, pur ottimamente spalleggiato da un Kevin Love capace di produrre 21 punti e anche 13 rimbalzi; meglio distribuita sicuramente la produzione offensiva di Golden State, che ha avuto 29 punti da Stephen Curry, 26 da Kevin Durant e 24 da Klay Thompson, senza dimenticare il fondamentale contributo di Draymond Green nelle altre voci con 11 rimbalzi e 9 assist. Tutto vero e tutto giusto, tuttavia gara-1 di queste Finali NBA 2018 passerà alla storia per un episodio clamoroso che ha visto protagonista suo malgrado JR Smith a pochi secondi dalla sirena dell’ultimo quarto. Fallo su George Hill che va in lunetta con Cleveland sotto di un punto; la guardia segna il primo libero ma sbaglia il secondo, JR Smith cattura il rimbalzo offensivo e a quel punto la partita sarebbe nelle mani dei Cavaliers, tuttavia il numero 5 scappa verso centrocampo, nel tipico atteggiamento di chi in queste situazioni è in vantaggio e vuole solo far scorrere il tempo fino alla sirena, fra lo stupore generale di tutta la Oracle Arena. Si è così andati ai supplementari, dove Golden State dopo lo scampato pericolo ha preso il largo, vincendo con 10 lunghezze. Per Cleveland persa l’occasione di indirizzare diversamente una sfida che sulla carta vedeva Golden State largamente favorita, per Curry e compagni un chiaro avvertimento: non hanno ancora la NBA in tasca…

