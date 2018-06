Video/ Fortitudo Bologna Casale Monferrato (79-45): highlights della partita (Basket A2, semifinale gara 3)

Video Fortitudo Bologna Casale Monferrato (risultato finale 79-45): highlights della partita di basket, valida come gara 3 delle semifinali play off della Serie A2.

Video Fortitudo Bologna casale Monferrato (LaPresse)

La Fortitudo vince 79-45 in casa contro Casale facendo sua gara 3 delle semifinali play-off di Serie A2. La squadra di Pozzecco riesce a portare a gara 4 la serie semifinale, coi piemontesi che hanno ancora un match point a favore per chiudere la serie: lunedì alle 20,30 si torna al ‘Madison’. Risultato parziale 1-2 per Casale.

SINTESI PRIMO QUARTO

Inizio equilibrato. Gli ospiti trovano subito punti ma la Fortitudo regisce bene risultando a ribaltare il risultato. Okereafor manda segnali incoraggianti al pubblico bolognese realizzando una tripla che porta il parziale sul 5-4. Subito dopo tocca a Mancinelli. La Consultivest riesce a trovare una serie importante che le permette per la prima volta di prendere il largo. Sono lui e Okereafor a farsi valere in zona offensiva e il parziale va ad aggiornarsi sul 15-8. Casale è in netta difficoltà. In avanti i piemontesi vedono infrangersi le loro speranze sul muro eretto da Bologna. Pini conquista e trasforma due tiri liberi. Il primo quarto si chiude sul 23-13.

SINTESI SECONDO QUARTO

Nel secondo quarto di Fortitudo-Casale il trend non cambia. Dopo aver accumulato un rassicurante vantaggio di circa 10 punti, i padroni di casa decidono di gestire il risultato provando a giocare sulle insicurezze degli avversari. Casale prova a rimettersi in careggiata effettuando diversi cambi. In questa fase l'uomo che più segna i tentativi ospiti è Martinoni. I suoi inserimenti in area però non bastano. La Consultivest continua ad andare a canestro con notevole facilità. La coppia Okereafor-Mancinelli continua a regalare spettacolo e il pubblico apprezza. A metà del primo tempo si va a riposo sul 37-29.

SINTESI TERZO QUARTO

Nel terzo quarto la Fortitudo getta definitivamente le basi per quello che sarà un successo indiscutibile. Si scatena Pini. Il numero 22 si fa valere sia in fase difensiva, dove fa suoi diversi rimbalzi, sia in attacco riuscendo a segnare un punto dopo l'altro. Casale invece esce dalla partita. Troppi errori in fase di possesso e lettura costantemente sbagliata delle intenzioni avversarie. Cinciarini porta il risultato sul 41-34. A Casale Martinoni non basta. Gli emiliani nella seconda parte del terzo quarto prendono il largo riuscendo a mettere fuori causa gli avversari, sempre più frastornati. A 10 minuti dalla fine il parziale è di 60-36.

SINTESI ULTIMO QUARTO

L'ultimo quarto per la Fortitudo Bologna è una formalità. Il cospicuo vantaggio permette ai padroni di casa di gestire al meglio la partita pungendo solo quando l'occasione lo richiede. Casale riesce a ridurre lo svantaggio ma senza mai riuscire a dare l'impressione di un possibile clamoroso recupero. Chillo e Italiano accelerano trovando numerosi punti. L'ultimo a crederci per gli ospiti è invece Tommasini. McCamey sigla il 76-36. Negli ultimi minuti succede poco e nulla. Bologna gestisce bene. Gli ultimi punti del match li sigla Valentini. Risultato finale 79-45.

CLICCA QUI PER IL VIDEO FORTITUDO BOLOGNA CASALE MONFERRATO (79-45) HIGHLIGHTS DELLA PARTITA (da sportitalia.com)

© Riproduzione Riservata.