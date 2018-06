Fortitudo Bologna Casale/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (semifinali basket A2, gara-4)

Diretta Fortitudo Bologna Casale Monferrato, info streaming video e tv: orario e risultato live di gara-4 della semifinale playoff di basket A2. La Consultinvest ha riaperto tutto: 1-2

04 giugno 2018 Claudio Franceschini

Diretta Fortitudo Bologna Casale, semifinali playoff gara-4 (Foto LaPresse)

Fortitudo Bologna Casale Monferrato, gara-4 della semifinale playoff di basket Serie A2 2017-2018, prende il via alle ore 20:30 di lunedì 4 giugno: al PalaDozza la squadra di casa cercherà di regalarsi il quinto episodio della serie che eventualmente si giocherebbe in casa della Junior. La situazione infatti è 2-1 a favore di Casale Monferrato, che però ha subito una batosta in gara-3 e dunque deve ritrovarsi innanzitutto dal punto di vista psicologico; ha ancora il vantaggio e con una vittoria volerebbe in finale, ma certamente dovrà fare molta attenzione perché arrivare a una quinta partita contro la Fortitudo, nonostante il fattore campo e forse anche i favori del pronostico, potrebbe non essere consigliabile vista l’esperienza degli avversari e la crescita che la squadra di Gianmarco Pozzecco sta trovando man mano che passano i giorni e si giocano le partite della serie.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Grande regalo per tutti gli appassionati: gara-4 di Fortitudo Bologna Casale Monferrato sarà infatti trasmessa in diretta tv su Sportitalia, e dunque sarà disponibile in chiaro sul canale 60 del vostro televisore (gli abbonati al satellite possono invece selezionare il canale 225 del bouquet Sky). Ci sarà anche la possibilità di assistere alla partita in diretta streaming video, perché l’emittente mette a disposizione la sua pagina sportitalia.com; inoltre sul sito ufficiale della lega, all’indirizzo www.legapallacanestro.com, troverete come di consueto tutte le informazioni utili sulla sfida, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

RISULTATI E PRECEDENTI

La Fortitudo riparte dal 42-16 che è il risultato del primo tempo di gara-3: 26 punti di vantaggio che hanno definitivamente chiuso una partita che i padroni di casa erano già riusciti a indirizzare con un primo periodo da +10. La Junior di fatto ha avuto possibilità soltanto nel secondo quarto, in un periodo di flessione da parte della Consultinvest; per il resto è stato un massacro, Casale Monferrato non ha nemmeno raggiunto i 50 punti segnati e ha perso una partita nella quale la Fortitudo, al PalaDozza, ne ha segnati 79. Come dire: ci sarebbero stati i presupposti per fare il colpo grosso e andare in finale, ma l’attacco non ha mai funzionato e, a parte la coppia Giovanni Tomassini-Niccolò Martinoni (21 punti combinati), il resto della squadra piemontese ha segnato 24 punti, con una media di nemmeno 3,5 per ogni altro giocatore impiegato. Bologna invece ha sfruttato per una volta le seconde linee, o meglio: Avendo archiviato in fretta la pratica ha potuto dare fiato ai titolari, così Giovanni Pini ha segnato 16 punti in 18 minuti e Nazzareno Italiano ne ha messi 13 in 23 minuti su parquet, ma soprattutto Daniele Cinciarini, Stefano Mancinelli e Guido Rosselli non sono rimasti sul parquet per più di 25 minuti, cosa che potrebbe averli rigenerati in vista di gara-4.

Dove ora Casale Monferrato dovrà essere brava: la battuta di arresto ci può stare e capita anche alle squadre migliori, ma questa è una serie di playoff nella quale giorno dopo giorno si gioca contro lo stesso avversario. In questo momento la Fortitudo è galvanizzata per la grande vittoria, e sa di aver preso un bel vantaggio mentale perché arrivare a giocare una partita a pochi giorni da un trionfale +34 può condizionare almeno i primi minuti della sfida seguente. Questo vorrebbe dire aprire con un primo periodo dominante che indirizzi già la partita, ma staremo a vedere come reagirà una Novipiù che resta pur sempre la vincitrice del girone Ovest in regular season, e che dunque sa come ci si rialza dalle batoste e soprattutto avrà tanta voglia di dimostrare che la sua versione reale è quella che ha vinto i primi due episodi sul proprio parquet, non certo la pallida controfigura che è stata dominata in lungo e in largo non appena ha messo piede in Emilia.

