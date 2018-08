Italia Wake Forest/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket donne amichevole)

18 agosto 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Italia Wake Forest basket (LaPresse - immagine di repertorio)

Con Italia Wake Forest University, partita amichevole in programma oggi sabato 18 agosto 2018, per la precisione alle ore 20.00 di stasera a Vicenza, torna in campo la Nazionale italiana di basket femminile. Questo primo test arriva esattamente una settimana dopo la ripresa del lavoro, dal momento che le azzurre si sono radunate a Treviso sabato scorso. L’impegno di questa sera vedrà l’Italia contro una squadra di college americano, quella appunto di Wake Forest (Carolina del Nord) nella quale fra l’altro milita Elisa Penna, che si ritrova nella curiosa situazione di sfidare la Nazionale alla quale si aggregherà a partire da domani per tutti i successivi impegni delle azzurre in questa parte finale dell’estate.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Bisogna segnalare che la partita amichevole di basket femminile Italia Wake Forest non sarà trasmessa in diretta tv e non si segnalano nemmeno possibilità di assistere alla sfida di Vicenza in diretta streaming video. Il punto di riferimento principale per avere notizia circa l’andamento del match sarà dunque la Federazione italiana, tramite il proprio sito Internet e gli account ufficiali sui vari social network.

IL CAMMINO DELL’ITALBASKET FEMMINILE

Italia Wake Forest segna l’inizio di un periodo piuttosto intenso per le ragazze del commissario tecnico Marco Crespi, che lunedì 20 e martedì 21 torneranno subito in campo per una doppia amichevole contro la Francia ad Anglet. In seguito ci sarà il trasferimento a La Spezia, dove le azzurre chiuderanno questa fase di raduno affrontando Israele in un’altra doppia amichevole il 27 e il 28 agosto. La Spezia sarà poi sede anche della partita di qualificazione all’Europeo di basket femminile 2019 che l’Italia giocherà il 21 novembre con la Svezia. Quattro giorni prima, cioè il 17 novembre, ci sarà invece per l’Italbasket femminile la trasferta in Croazia. In questi giorni dunque si lavora proprio per preparare questi due impegni ufficiali che attenderanno le nostre ragazze ad autunno inoltrato. Al momento l’Italia è al comando del girone H delle qualificazioni europee, ma saranno gli ultimi due impegni a definire le squadre che accederanno all’Europeo dell’anno prossimo. Passano il turno la prima di ogni girone e le sei migliori seconde degli otto gruppi.

