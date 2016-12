Calciomercato live Inter news / Tutti su Ionit Radu, i nerazzurri non lo cedono. Ultime notizie, oggi 20 dicembre 2016 (aggiornamenti in diretta)

CALCIOMERCATO LIVE INTER NEWS: I NERAZZURRI NON CEDONO IONIT RADU (OGGI 20 DICEMBRE 2016) - L'Inter si culla con attenzione i suoi giovani e non vuole lasciarli partire nel calciomercato di gennaio. Tra questi c'è il portiere classe 1997 Ionit Radu che al momento è fuori per un problema alla spalla. Il calciatore, secondo Gazzamercato.it, pare che il direttore sportivo della squadra nerazzurra, Piero Ausilio, abbia chiuso la porta in faccia al Carpi e al Cagliari che avevano chiesto il calciatore in questi ultimi giorni. Ionit Radu ha rinnovato il contratto con l'Inter poco tempo fà, prolungandolo fino al 2020. Staremo a vedere se ci saranno nuove offerte con i nerazzurri che quest'anno hanno pensato per Radu di aggregarlo alla prima squadra come terzo portiere dietro a Samir Handanovic e Juan Pablo Carrizo. Nei prossimi giorni ci potrebbero essere comunque delle novità.

CALCIOMERCATO LIVE INTER NEWS: SI PUNTA GOLLINI PER LA PORTA (OGGI 20 DICEMBRE 2016) - L'Inter lavora in vista della sessione di calciomercato, e l'ultima idea del direttore sportivo Ausilio è quella di dare un vice a Samir Handanovic. Secondo quanto riportato da 'Tuttomercatoweb' pare che il club nerazzurro abbia messo gli occhi su Pierluigi Gollini, attuale portiere dell'Aston Villa ed ex Verona che ha sempre fatto vedere ottime cose in gialloblù ed ora sta disputando un ottimo campionato in Inghilterra. Il giocatore potrebbe arrivare in prestito oneroso con diritto di riscatto, l'Inter ha già avviato i contatti con l'Aston Villa per chiudere la trattativa in vista della sessione di mercato di gennaio. Samir Handanovic ha bisogno di un vice che possa sostituirlo nella partite di Coppa Italia, Pioli pare abbia fatto questa richiesta alla sua società e potrebbe essere accontentato già nel mese di gennaio. Ausilio ricorda bene quanto fatto da Gollini quando militava nel Verona, potrebbe ripetersi a Milano.

CALCIOMERCATO LIVE INTER NEWS: PARLA STEFANO PIOLI. A GIUGNO PREPARIAMOCI A GRANDI COLPI IN ENTRATA (OGGI 20 DICEMBRE 2016) - "A giugno prepariamoci a un calciomercato di livello". Parole di Stefano Pioli, che in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport ha svelato i piani dell'Inter. Tra poche settimane, quando si aprirà la finestra invernale, i nerazzurri non effettueranno un mercato massiccio. I grandi investimenti, al contrario, saranno effettuati al termine della stagione, nella sessione estiva. "A gennaio non si possono cambiare più di tanto certi valori - ha detto Pioli - Qualcosa faremo ma non scordiamoci però che siamo condizionati dal fair play finanziario". E in estate? "A giugno - continua l'allenatore dell'Inter - per quanto ci riguarda, prepariamoci invece a cose importanti, di altissimo livello. I tifosi nerazzurri possono stare tranquilli: Suning ha davvero l’ambizione di rendere l’Inter una delle grandi del calcio mondiale".

CALCIOMERCATO LIVE INTER NEWS: PARLA IL PRESIDENTE DEL SANTOS (OGGI 20 DICEMBRE 2016) - Il futuro di Gabigol è ancora tutto da definire, nonostante domenica sia sceso in campo contro il Sassuolo per qualche minuto. Il direttore sportivo nerazzurro, Ausilio, ha aperto le porte ad una cessione in prestito dell'attaccante brasiliano ed ora il presidente del Santos pone le basi per un ritorno in patria. Il presidente del Santos, Modesto Roma, ha parlato ai microfoni di 'UOL Sport' confermando la volontà di riprendere Gabigol a gennaio: "Per prima cosa ho bisogno di sapere se l'Inter vuole lasciare tornare Gabigol al Santos, le porte per lui sono sempre aperte e di certo Gabigol preferirebbe noi al Las Palmas" le parole di Modesto Roma, visto che nelle ultime settimane si è parlato di un prestito in Spagna per Gabigol. Il Santos riprenderebbe l'attaccante soltanto in prestito, e gli darebbe la metà dello stipendio che attualmente Gabigol percepisce all'Inter. I nerazzurri hanno intenzione di cedere il giocatore in prestito ma il club in questione dovrà pagare l'intero stipendio di Gabigol e non la metà come ha intenzione di fare il club brasiliano per i prossimi sei mesi, da gennaio a giugno.

