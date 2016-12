Calciomercato live Juventus news/ Non ci sono nuove offerte per Witsel. Ultime notizie, oggi 20 dicembre 2016 (aggiornamenti in diretta)

CALCIOMERCATO LIVE JUVENTUS NEWS. NON CI SONO NUOVE OFFERTE PER WITSEL (OGGI 20 DICEMBRE 2016) - Il colpo del calciomercato di gennaio della Juventus sicuramente è quello che potrebbe portare in bianconero Axel Witsel. Gianluca Di Marzio, esperto di Sky Sport, ha sul suo portale ufficiale parlato della situazione in questione. L'intenzione della Juventus è quello di anticipare l'acquisto del calciatore già bloccato a parametro zero per giugno. Non c'è fretta, ma la volontà di andarlo a prendere nel calciomercato di riparazione solo a cifre vantaggiose. C'è da dire che Witsel potrà giocare anche in Champions League visto che con lo Zenit Sanpietroburgo quest'anno non l'ha fatto. I bianconeri potrebbero arrivare, sempre secondo Di Marzio, ad offrire circa sei/sette milioni di euro, un'offerta però che non sarà alzata in nessun caso e che il club russo proprietario del cartellino del centrocampista belga potrebbe rifiutare.

CALCIOMERCATO LIVE JUVENTUS NEWS. PIACE GAGLIARDINI, FORTE CONCORRENZA (OGGI 20 DICEMBRE 2016) - La Juventus è scatenata in vista della sessione invernale del calciomercato: dopo aver blindato il contratto di Bonucci e aver chiuso per Caldara, ora Beppe Marotta vuole mettere a segno qualche colpo per il centrocampo ed anche se il primo nome resta quello di Axel Witsel dello Zenit, nelle ultime ore pare sia spuntato anche il nome di Gagliardini. Secondo quanto riportato da 'TuttoSport' la Juventus starebbe cercando di avviare i contatti con l'Atalanta anche per il centrocampista, dopo aver chiuso per Caldara che non arriverà ora a Torino. Marotta ha quindi in qualche modo 'prenotato' anche il mediano nerazzurro ma deve fare i conti con la forte concorrenza per Gagliardini: Milan ed Inter infatti seguono con interesse il giocatore dell'Atalanta e si potrebbe aprire una vera e propria asta per arrivare al suo cartellino. L'Atalanta ha già fissato il prezzo: si partirà dalla somma di venti milioni di euro, non un milione di meno.

CALCIOMERCATO LIVE JUVENTUS NEWS. RITORNO DI FIAMMA DEI BIANCONERI SU JAMES RODRIGUEZ (OGGI 20 DICEMBRE 2016) - Occasione James Rodriguez per il calciomercato della Juventus. La stampa spagnola è ormai sicura: il colombiano saluterà le Merengues nella sessione invernale. Restano tuttavia enormi dubbi sul futuro del giocatore: quale sarà la prossima squadra dell'ex Monaco? Secondo quanto riportato da El Mundo Deportivo, James Rodriguez sarebbe nel mirino di almeno cinque club, tra cui due italiani: Paris Saint-Germain, Arsenal, Manchester United, Inter e Juventus. Proprio i bianconeri sarebbero pronti a tornare con veemenza sul trequartista, dopo le parole rilasciate dal giocatore al termine del Mondiale per Club: "Non so se resto al Real Madrid". Tradotto: a gennaio James Rodriguez potrebbe anche salutare il club spagnolo. E in quel caso la Juventus sarebbe pronta a mettere i bastoni tra le ruote dell'Inter, che aspettava giugno per piazzare il super colpo in entrata. L'uscita del colombiano ha spiazzato tutti: dal suo agente Mendes allo stesso Real Madrid, che sperava di poter contare sul colombiano almeno fino al termine della stagione. La battaglia per James sta per iniziare. Ci saranno clamorosi colpi di scena? Presto lo scopriremo.

CALCIOMERCATO LIVE JUVENTUS NEWS: UFFICIALE, BONUCCI RINNOVA FINO AL 2021 (OGGI 20 DICEMBRE 2016) - Leonardo Bonucci ha ufficialmente rinnovato il contratto con la Juventus, prolungando fino al 2021. Dopo i rinnovi di Sturaro e Rugani arriva anche quello del difensore bianconero, diventato ormai un pilastro per la squadra allenata da Massimiliano Allegri. Bonucci subito dopo la firma ha scritto un post sul suo account ufficiale Instagram, ringraziando tutti per questo nuovo traguardo: "Ho rinnovato fino al 2021. Ho scelto la casa dove sono cresciuto e diventato grande tra i grandi. Vestirò ancora il mio 19 con orgoglio bianconero. Ancora, fino alla fine, un solo obiettivo: continuare a vincere!" queste le parole di Bonucci affidate al suo account social. Si allontanano in questo modo tutte le voci che vedevano Bonucci lontano dalla Juventus in vista della sessione invernale del calciomercato, visto che il Manchester City è sempre il club interessato alle prestazioni del difensore bianconero. Guardiola lo stima molto ma la dirigenza della Juventus ha rifiutato quasi settanta milioni di euro in estate, ed era pronta a rifiutare offerte importanti anche in vista di gennaio e del prossimo giugno, quando si riapriranno le trattative.

