Calciomercato live Roma news / Chelsea e Manchester United su Rüdiger! Ultime notizie, oggi 20 dicembre 2016 (aggiornamenti in diretta)

CALCIOMERCATO LIVE ROMA NEWS: CHELSEA E MANCHESTER UNITED SU RÜDIGER (OGGI 20 DICEMBRE 2016) - Antonio Rüdiger è tornato ad altissimo livello dopo l'infortunio al ginocchio che gli aveva fatto saltare l'Europeo in estate. Il centrale di difesa sta giocando bene e su di lui tornano a suonare le sirene che arrivano dalla Premier League. Secondo quando riporta The Sun nella sua versione online pare che ci sia un vero e proprio duello tra il Chelsea di Antonio Conte e il Manchester United di Josè Mourinho. I blues in estate, prima del problema al ginocchio, tra le altre cose erano riusciti praticamente a prendere il calciatore ex Stoccarda. L'affare si potrebbe fare già nel calciomercato di gennaio quando così la Roma sarebbe costretta a tornare sul centrale tedesco, giocatore di qualità e anche relativamente giovane. Staremo a vedere come andrà a finire la situazione in questione.

CALCIOMERCATO LIVE ROMA NEWS: PARLA LUCIANO SPALLETTI (OGGI 20 DICEMBRE 2016) - In casa Roma tiene banco la situazione di Luciano Spalletti, visto che il contratto del tecnico giallorosso scadrà il prossimo giugno 2017 e non si è ancora parlato di una trattativa per il rinnovo. Spalletti ha rilasciato una lunga intervista a 'France Football' nel quale ribadisce la sua voglia di vittoria, altrimenti la sua avventura sulla panchina della Roma si concluderà: "Se non vinco vado via" le parole del tecnico giallorosso, una sorta di ultimatum a se stesso e al club. Proprio nella serata di ieri sono arrivate le rassicurazioni di Gandini, amministratore delegato della Roma, che cerca di placare le voci di un addio di Spalletti: "Spalletti ha in mano tutte le carte per decidere il proprio futuro, deve solo sedersi al tavolo e parlare con noi" sintomo che la dirigenza ha voglia di continuare il suo rapporto con il tecnico ex Zenit. Presto potrebbero esserci degli incontri con la società per programmare il futuro, i tifosi sperano di poterlo vedere ancora a lungo sulla panchina giallorossa.

CALCIOMERCATO LIVE ROMA NEWS: PARLA L'AGENTE DI BANEGA. NESSUN ACCOSTAMENTO CON I GIALLOROSSI (OGGI 20 DICEMBRE 2016) - Nei giorni scorsi in casa Roma era trapelata un'interessante notizia di calciomercato. Alcuni rumors volevano i giallorossi sulle tracce di Ever Banega, duttile centrocampista dell'Inter: l'argentino avrebbe sicuramente fatto comodo a Luciano Spalletti ma poche ore fa sono arrivate dichiarazioni che non lasciano spazio all'immaginazione. L'agente di Banega, Marcelo Simonian, ha smentito l'accostamento del proprio assistito alla Roma nel modo più categorico. "Non ho notizie su una possibile trattativa tra Banega e la Roma - ha detto Simonian a pagineromaniste.com - Non si può parlare di qualcosa che non si conosce o che non esiste. Non ho parlato con Ever di questo, posso dire solo che in Italia si trova molto bene".

CALCIOMERCATO LIVE ROMA NEWS: IL SANTOS VUOLE FRANCESCO TOTTI (OGGI 20 DICEMBRE 2016) - Francesco Totti ha sempre espresso la sua volontà di chiudere la carriera alla Roma ma cominciano ad arrivare della indiscrezioni di mercato circa un suo futuro in Brasile. Il tecnico del Santos, Dorival Junior, ha rilasciato alcune dichiarazioni al 'Lance' svelando di volere l'attaccante della Roma nella sua squadra: "Voglio portare Schweinsteiger, Ribery, Yaya Touré e Totti nel mio Santos. E' giunto il momento per i club del nostro campionato di aprirsi al mercato europeo" commenta il tecnico del Santos che ha individuato i nomi in vista della prossima sessione di calciomercato o addirittura per la fine di questo campionato. "Ho chiesto al mio presidente di avanzare una proposta per Schweinsteiger, ma guardo con interesse anche a Ribery, Yaya Touré e Totti. Se quest'ultimo giocasse nel Santos attirerebbe l'attenzione di tutti" conclude Dorival Junior che pensa a questa alternativa per il capitano della Roma se volesse rimettersi in discussione con un progetto tutto nuovo e soprattutto in una realtà totalmente diversa da quella del campionato italiano. Per ora solo sondaggi, arriverà l'offerta ufficiale?

