Calciomercato live Napoli news / 20 milioni di euro dall'Everton per Gabbiadini. Ultime notizie, oggi 20 dicembre 2016 (aggiornamenti in diretta)

CALCIOMERCATO LIVE NAPOLI NEWS: 20 MILIONI DI EURO DALL'EVERTON PER GABBIADINI (OGGI 20 DICEMBRE 2016) - La storia d'amore tra Manolo Gabbiadini e il Napoli sembra davvero essere terminata con il calciatore che potrebbe muoversi nel calciomercato di riparazione a gennaio. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com pare che sul calciatore ci sia l'affondo importante dell'Everton pronto ad offrire ben venti milioni di euro. Un'offerta che sarebbe minore di quella di quest'estate, ma che rimane comunque importante anche in merito alle difficoltà accusate dall'attaccante di Calcinate in questa prima parte di stagione. Da parte sua ormai Manolo Gabbiadini è già lontano con la testa del Napoli, superato da Dres Mertens che nel ruolo di falso nove ha fatto sette gol nelle ultime due partite. Staremo a vedere quali saranno le risposte delle prossime settimane.

CALCIOMERCATO LIVE NAPOLI NEWS: LEANDRINHO, MANCA SOLO L'UFFICIALITA' (OGGI 20 DICEMBRE 2016) - Il Napoli è una delle squadre più attive in questa sessione di calciomercato che aprirà i suoi battenti il prossimo 2 gennaio. Secondo quanto svelato da 'Sky Sport' la trattativa per Leandrinho è ufficialmente chiusa: il brasiliano nella giornata di ieri ha sostenuto le visite mediche a Napoli, le ha passate e quindi manca soltanto la firma e l'annuncio ufficiale. Il giocatore del Ponte Preta ieri ha svolto qualche test atletico, nella giornata di oggi continuerà e sarà aggregato già al gruppo di Maurizio Sarri in attesa dell'ufficialità che potrà arrivare soltanto nei primi giorni di gennaio. Il suo contratto infatti potrà essere depositato dal Napoli dal 3 gennaio in poi, ma l'operazione è ormai fatta: Leandrinho sarà un giocatore azzurro, da considerare quindi il primo vero colpo di Aurelio De Laurentiis in questo calciomercato di riparazione. Si vociferava da diverso tempo di una trattativa lampo, ora non ci sono più dubbi.

CALCIOMERCATO LIVE NAPOLI NEWS: IL PUNTO DELLA SITUAZIONE SUL RINNOVO DI MERTENS (OGGI 20 DICEMBRE 2016) - Il "colpo" a sorpresa del calciomercato del Napoli potrebbe essere... Dries Mertens. Il belga sta segnando a raffica (7 gol nelle ultime 2 partite di Serie A), è l'uomo in più della formazione di Maurizio Sarri e in questo momento rappresenta la punta di diamante del club azzurro. Mertens ha un contratto con il Napoli in scadenza il 30 giugno 2018 a condizioni che, viste le recenti prestazioni del giocatore, dovranno essere ridiscusse. Secondo quanto riportato da Rai Sport la situazione è sempre in stand-by: l'entourage di Mertens spingerebbe per uno stipendio stagionale di 2,5 milioni di euro mentre il Napoli non vorrebbe andare oltre la cifra di 2,2 milioni. Lo scenario, dunque, è identico a quello visto in estate. Ma ben diverso è il ruolo di Mertens, diventato improvvisamente il nome più importante della squadra. In ogni caso si continua a trattare, senza fretta. Ma se Mertens dovesse continuare a segnare a raffica, difficilmente il Napoli perderebbe altro tempo.

CALCIOMERCATO LIVE NAPOLI NEWS: PARLA IL PRESIDENTE DELL'UDINESE (OGGI 20 DICEMBRE 2016) - Manolo Gabbiadini potrebbe lasciare il Napoli nella prossima sessione di calciomercato, nelle ultime settimane si era parlato di un eventuale prestito dell'attaccante azzurro, con l'Udinese interessato. Il presidente del club friulano, Franco Soldati, ha deciso però di allontanare ogni eventuale voce di calciomercato che riguarda Manolo Gabbiadini attraverso un'intervista rilasciata a 'Tuttomercatoweb'. "E' impossibile che arrivi Gabbiadini in prestito a gennaio, abbiamo già tanti attaccanti e pure parecchio forti" commenta il numero uno bianconero. Gabbiadini però non trova spazio nella squadra allenata da Maurizio Sarri, con un Mertens che sta segnando a vista d'occhio e con il presunto arrivo di Leonardo Pavoletti nella sessione invernale del calciomercato. Oltre all'Udinese, ci sarebbero diverse squadre estere interessate al cartellino ex Sampdoria, l'Everton potrebbe tornare all'attacco come fatto in estate quando aveva offerto al presidente De Laurentiis una cifra pari a venticinque milioni di euro, prontamente rifiutati dal club azzurro. A gennaio la situazione potrebbe cambiare, Gabbiadini è sempre più lontano.

