Calciomercato Inter news/ Ag. Gabigol: Non ha chance, chiederemo il prestito. Ultime notizie, oggi 21 dicembre 2016 (aggiornamenti in diretta)

CALCIOMERCATO LIVE INTER NEWS. PARLA L'AGENTE DI GABIGOL. ULTIME NOTIZIE, OGGI 21 DICEMBRE 2016 -In casa Inter tiene banco la situazione di Gabigol, attaccante arrivato nella sessione di calciomercato estiva dal Santos che non riesce a trovare spazio con Stefano Pioli. Il procuratore del giocatore, Wagner Ribeiro, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di 'Fox Sports Radio Brasil' aprendo nuovamente ad un prestito in vista di gennaio: "Ho chiesto a Thohir dopo la partita contro la Fiorentina perchè Gabigol non giocava, se l'Inter fosse in testa alla Serie A direi che stanno aspettando per farlo giocare, ma non è così" commenta il procuratore di Gabigol. La sua scelta in estate è stata anche dettata da aspetti economici visto che c'erano anche la Juventus, il Leicester e l'Atletico Madrid. "Ausilio mi aveva detto che avrebbe giocato, non è stata mantenuta la promessa. A gennaio parlerò con lui e con Pioli, se non ha opportunità meglio che giochi in un'altra squadra" conclude Ribeiro che ricorda quando Adriano andò al Parma e tornò da Imperatore a Milano.

CALCIOMERCATO LIVE INTER NEWS. A GIUGNO TUTTO SU JAMES RODRIGUEZ. ULTIME NOTIZIE, OGGI 21 DICEMBRE 2016 - C'è grande fermento in casa Inter. Il calciomercato dei nerazzurri, come confermato dal tecnico Stefano Pioli, potrebbe regalare interessanti e piacevoli sorprese nella sessione estiva. A giugno il primo nome sulla lista di Piero Ausilio è James Rodriguez, colombiano in uscita dal Real Madrid. Attenzione però, perché il giocatore è recentemente uscito allo scoperto annunciando la possibilità di lasciare il club spagnolo già a gennaio. Così facendo sono tornate alla carica diverse società, tra cui Arsenal, Paris Saint-Germain e Juventus. L'Inter confida tuttavia nella permanenza di James Rodriguez al Real Madrid fino al termine della stagione. Anche l'agente del trequartista, Jorge Mendes, e le Merengues auspicano sperano in questa ipotesi. Se così sarà, Suning è pronta metterà sul piatto del Real Madrid una cospicua offerta per cercare di regalare a Pioli James Rodrigues, uno dei giocatori più talentuosi del panorama internazionale. Trattativa difficile ma non impossibile. "A giugno, per quanto ci riguarda, prepariamoci a cose importanti di altissimo livello - ha dichiarato Pioli a La Gazzetta dello Sport - I tifosi nerazzurri possono stare tranquilli, Suning ha davvero l’ambizione di rendere l’Inter una delle grandi del calcio mondiale". E l'ombra di James diventa ogni giorno più grossa.

