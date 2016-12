Calciomercato Napoli news / Il sogno a centrocampo si chiama Kessiè. Ultime notizie, oggi 21 dicembre 2016 (aggiornamenti in diretta)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS. IL SOGNO SI CHIAMA KESSIE'. ULTIME NOTIZIE, OGGI 21 DICEMBRE 2016 - Il Napoli continua a monitorare giovani in vista della sessione di calciomercato e con Leandrinho che si allena già a CastelVolturno, il presidente De Laurentiis ha chiesto al suo direttore sportivo Giuntoli di sondare il terreno su altri profili interessanti per il futuro. Come riporta questa mattina 'Il Corriere dello Sport' una delle tentazioni del presidente del Napoli è Franck Kessiè, centrocampista ivoriano dell'Atalanta che piace a diverse squadre italiane e non visto che sta disputando una stagione esemplare in nerazzurro. Non solo Kessiè nel mirino dei partenopei: piace anche Klaassen, giovane dell'Ajax che dall'estate sembra essere un obiettivo concreto ma bisogna convincere il club olandese a trattare e non sarà facile strapparlo a stagione in corso. Più facile trattare entrambi i giocatori alla fine di questo campionato, l'Atalanta potrebbe alzare il prezzo del cartellino di Kessiè e far partire una vera e propria asta per l'ivoriano.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS. NUOVE CONFERME SU PAVOLETTI. DUVAN AL GENOA? ULTIME NOTIZIE, OGGI 21 DICEMBRE 2016 - Il calciomercato del Napoli ha già spiccato il volo. Nei giorni scorsi è arrivata la notizia della chiusura virtuale con il Genoa per Leonardo Pavoletti. I due club avrebbero trovato l'accordo, anche se restano dubbi sulla cifra effettiva dell'operazione. Le ultime indiscrezioni rilanciate da La Repubblica parlano di un'offerta del Napoli compresa tra i 15 e i 18 milioni di euro, con bonus inclusi. Inoltre, lo stesso quotidiano, parla della necessità del Genoa di aggiustare i conti della società con una liquidità imminente: ecco perché la cessione di Pavoletti si farà. Ma i rapporti tra i liguri e il Napoli potrebbero non limitarsi al solo attaccante italiano. Già, perché il Grifone accoglierebbe volentieri un nuovo bomber per rimpolpare il pacchetto offensivo. Simeone sta facendo molto bene ma deve ancora crescere. L'ipotesi più accreditata, al momento, è quella di Duvan Zapata, attualmente in prestito biennale dal Napoli all'Udinese.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: TROVATO L'ACCORDO CON MERTENS PER IL RINNOVO (OGGI 21 DICEMBRE 2016) - Il Napoli pensa alla sessione invernale del calciomercato ma allo stesso tempo ha in mente di rinnovare il contratto a Dries Mertens, giocatore che sta facendo davvero la differenza in questa stagione. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport' e dal giornalista Gianluca Di Marzio pare che il Napoli ed il giocatore belga stiano già limando gli ultimi dettagli per quanto riguarda il prolungamento del contratto tanto che il club azzurro vorrebbe chiudere la trattativa entro pochi giorni ed ufficializzare l'accordo nei primi giorni del 2017. L'accordo economico c'è già, anche in anticipo rispetto alle iniziali aspettative, Mertens andrà a firmare un contratto fino al 2021 ed ora resteranno da definire soltanto qualche parametro legato ai bonus, alle commissioni degli agenti, e la possibilità di inserire una clausola rescissoria valida soltanto per l'estero e non per i club italiani. Non sono dettagli di fondamentale importanza, verranno presto definiti anche perchè porteranno in breve tempo a l'ufficialità del prolungamento del contratto di Dries Mertens con il Napoli, che toglie di fatto il belga dal mercato.

