CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Retroscena El Ghazi-Spalletti-Sabatini: i giallorossi... Ultime notizie, oggi 21 dicembre 2016 (aggiornamenti in diretta)

MERCATO LIVE ROMA NEWS. EL GHAZI, SPALLETTI, SABATINI, IL RETROSCENA. ULTIME NOTIZIE, OGGI 21 DICEMBRE 2016 - El Ghazi è un nome che non ci è nuovo. Spunta fuori spesso vicino alle sessioni di mercato dell'ultimo anno e mezzo. E' un nome credibile, non una boutade. Ha quelle caratteristiche che servono alla Roma per sostituire Salah che ha le valige pronte per la Coppa d'Africa. Ma è un nome che ci porta alla memoria un certo Water Sabatini. El Ghazi, come l'altro obiettivo della Roma, Rincon del Genoa, sono due suggestioni sabatiniane. E non a caso il suo fido Massara, attuale ds romanista, è tornato a seguire il tracciato di mercato disegnato dal suo vecchio maestro. Anche Spalletti, sempre coinvolto in ogni trattativa, ha dato il suo benetsre. Una piccola parentesi che riguarda appunto il mister toscano: la querelle sul suo rinnovo rischia di diventare un tormentone insopportabile per una piazza instabile come quella giallorossa. I margini di manovra sono pochissimi. La palla è in mano a Spalletti che ci risulta si stia guardando in giro. E non è così peregrina l'ipotesi di vedere Spalletti e sabatini ancora in coppia, in un'altra piazza. In tal senso i rumors che li vogliono a Milano, sponda Inter, stanno diventando incessanti. Vedremo. Tornanando a El Ghazi, l'Ajax, in rotta col calciatore, lo ha messo in vendita e vuole 12 milioni di euro. Il giocatore gradisce la Roma ma ora devono accordarsi le due società: la Roma vuole un prestito oneroso con obbligo di riscatto a giugno quando a salutare la Capitale potrebbe essere El Shaarawy. Gli olandesi stanno valutando, anche perché El Ghazi ha molto mercato in Premier.

MERCATO LIVE ROMA NEWS. OCCHI SU FORSBERG DEL LIPSIA. ULTIME NOTIZIE, OGGI 21 DICEMBRE 2016 -La Roma è alla ricerca di un centrocampista in vista della sessione invernale del mercato, oltre a trovare un sostituto di Mohamed Salah in partenza per la Coppa d'Africa. Tutti i fari sono puntati sul Red Bull Lipsia, squadra tedesca che sta tenendo testa al Bayern Monaco in Bundesliga e che si ritrova al primo posto in classifica. Diversi i talenti messi in mostra in questa prima parte di stagione, i giallorossi hanno messo gli occhi su Emil Forsberg, centrocampista classe '91 che interessa anche alla Juventus. Secondo quanto riportato da 'Calciomercato.it' i giallorossi avrebbero già incontrato l'entourage del giocatore del Lipsia, così' come la Juventus che avrebbe richiesto direttamente al club tedesco di poter arrivare al cartellino di Forsberg a gennaio. Difficile che i tedeschi lascino partire il mediano nella prossima sessione di calciomercato, la valutazione del suo cartellino si aggira già intorno ai trenta milioni di euro.

MERCATO LIVE ROMA NEWS. DA DEFREL A DI FRANCESCO: ASSE CALDO CON IL SASSUOLO. ULTIME NOTIZIE, OGGI 21 DICEMBRE 2016 - Il mercato della Roma si anima improvvisamente, sia per quanto riguarda la panchina che peril reparto offensivo. In attacco – non è certo una novità - piace da tempo Gregoire Defrel del Sassuolo. Gli emiliani valutano il proprio attaccante 15 milioni di euro e potrebbero lasciarlo partire. A una condizione. La Roma, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, ha dalla sua parte un jolly da giocare: lasciare Lorenzo Pellegrini alla corte di Di Francesco sino al termine della stagione, senza esercitare il diritto di recompra (fissato a 10 milioni di euro). In questo caso il Sassuolo potrebbe liberare Defrel per gennaio, con il francese che andrebbe a sostituire Salah, impegnato in Coppa d'Africa. Ma in casa Roma c'è fermento anche per le parole di Luciano Spalletti: “Se non vinco me ne vado”. Nel caso in Spalletti decidesse di lasciare la Capitale, ci sarebbero quattro nomi pronti a sostituire il tecnico toscano: Mancini, attualmente libero, Emery del Paris Saint-Germain, la suggestione Ancelotti e Di Francesco del Sassuolo.

