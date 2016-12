Calciomercato live Inter news / Spunta l'dea Joao Moutinho. Ultime notizie, oggi 23 dicembre 2016 (aggiornamenti in diretta)

CALCIOMERCATO LIVE INTER NEWS. IDEA JOAO MOUTINHO: I NERAZZURRI CI PROVANO (OGGI 23 DICEMBRE 2016) - Grandi manovre di calciomercato in casa Inter. Dopo la gara di mercoledì scorso contro la Lazio c'è stato un importante incontro tra Jindong Zhang, il ds Pietro Ausilio, il Ceo Jun Liu, Stefano Pioli e Gardini. Tema del vertice: pianificare il mercato di gennaio. La dirigenza cinese ha intenzione di sfoltire la rosa, che sarà privata di almeno 5-6 giocatori. Parallelamente l'Inter potrebbe mettere le mani su un colpo in entrata. Tuttosport fa il nome di Joao Moutinho. Il portoghese, attualmente al Monaco, ha un contratto in scadenza nel 2018; il centrocampista è attualmente prigioniero del suo ricchissimo contratto con il club monegasco. Mourinho percepisce infatti un ingaggio di 4 milioni di euro netti a stagione, troppi per le casse nerazzurre. Oltre a questo ostacolo bisognerà capire se il Monaco vorrà privarsi del proprio playmaker: nel caso in cui i biancorossi decidessero di cedere il giocatore in prestito, senza diritto di riscatto, l'Inter potrebbe farsi avanti. L'alternativa a Joao Moutinho? Luiz Gustavo del Wolfsburg.

CALCIOMERCATO LIVE INTER NEWS: PARLA MARCO VERRATTI (OGGI 23 DICEMBRE 2016) - Marco Verratti, centrocampista del Paris Saint-Germain, piace da diverso tempo all'Inter e alla Juventus ed in vista della prossima sessione di calciomercato il suo nome potrebbe diventare nuovamente caldo. Il mediano ha rilasciato un'intervista ai microfoni di 'Premium Sport' proprio per commentare le voci sul suo futuro: "Io sto bene qui a Parigi e non vedo alcun motivo per andare via. Noi facciamo delle valutazioni sulai nerazzurri futuro e pensandoci credo che sarà difficile chiudere la carriera qui ma mai dire mai nel calcio" le parole di Verratti che svela di vivere giorno dopo giorno senza dover pensare a quello che potrebbe accadere in futuro. Verratti ha rinnovato da poco il contratto fino al 2021 e percepisce attualmente 9.6 milioni di euro, bonus compresi, quindi difficilmente un club italiano potrebbe supportare delle cifre così elevate. L'agente di Verratti, Di Campli, aveva dichiarato a 'Telelombardia' che Suning può ambire a qualsiasi giocatore: "Ci sono tante squadre su di lui, ma bisogna chiedere al Paris Saint-Germain. Vi assicuro che non resterà a vita in Francia" conclude l'agente aprendo di fatto le porte ai nerazzurri.

© Riproduzione Riservata.