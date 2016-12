CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Il Siviglia blinda N'Zonzi? Ultime notizie, oggi 23 dicembre 2016 (aggiornamenti in diretta)

CALCIOMERCATO LIVE JUVENTUS NEWS: IL SIVIGLIA BLINDA N'ZONZI? (OGGI 23 DICEMBRE 2016) - La Juventus ha nel mirino un centrocampista per la sessione invernale del calciomercato ed oltre al nome di Witsel, nelle ultime settimane pare che Beppe Marotta abbia deciso di monitorare la situazione di Steven N'Zonzi, mediano del Siviglia. L'amministratore delegato della Juventus ha confermato un certo interesse per il giocatore che è diventato il punto fisso del club spagnolo ed oltre alla Juventus ci sono anche altre squadre fortemente interessate al suo cartellino. Come riportato dal 'El Desmarque' pare però che il centrocampista non lascerà il Siviglia a gennaio proprio per volere del club spagnolo che avrebbe intenzione di blindarlo. Il Siviglia infatti sta lavorando al rinnovo del contratto di N'Zonzi che non lascerà la squadra a stagione in corso visto che è il punto fisso del centrocampo di Sampaoli. La Juventus dovrà puntare sulla volontà del giocatore, qualora voglia davvero lasciare la Spagna, e dovrà mettere sul piatto una cifra importante per il cartellino del mediano. Per ora la situazione resta in stand-by, la palla passa al Siviglia che dovrà far sapere se cedere o meno il giocatore.

