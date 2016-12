CALCIOMERCATO MILAN NEWS / Assalto ad Orsolini dopo la Supercoppa. Ultime notizie, oggi 23 dicembre 2016 (aggiornamenti in diretta)

CALCIOMERCATO LIVE MILAN NEWS: ASSALTO AD ORSOLINI DOPO LA SUPERCOPPA (OGGI 23 DICEMBRE 2016) - Il Milan alle prese con la Supercoppa italiana dovrà posticipare di qualche giorno le eventuali trattative di calciomercato, anche se non ci sono obiettivi concreti per il club rossonero tranne il nome di Riccardo Orsolini dell'Ascoli. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport' l'esterno offensivo piace molto a Silvio Berlusconi e Adriano Galliani e nonostante si sia parlato di un mercato a parametro zero, il Milan cercherà di arrivare al cartellino di Orsolini già a gennaio. Il giocatore dell'Ascoli è corteggiato da diverse squadre, tra cui l'Atalanta che ha messo gli occhi sull'esterno visto che sta disputando un degno campionato di Serie B. Orsolini si avvicina molto alle caratteristiche di Suso e farebbe comodo a Vincenzo Montella per un ricambio allo spagnolo, quindi dopo la Supercoppa italiana da disputare contro la Juventus il Milan presenterà l'offerta ufficiale all'Ascoli. La società marchigiana valuta il cartellino di Orsolini circa due milioni di euro, la prima offerta del club rossonero si avvicinerà molto a quella cifra e l'Ascoli potrebbe acconsentire alla cessione già in vista della sessione invernale del calciomercato.

