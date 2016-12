CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS / Pavoletti, visite mediche fissate per il 28. Ultime notizie, oggi 23 dicembre 2016 (aggiornamenti in diretta)

CALCIOMERCATO LIVE NAPOLI NEWS: PAVOLETTI, VISITE FISSATE PER IL 28 DICEMBRE (OGGI 23 DICEMBRE 2016) - Leonardo Pavoletti è uno dei primi colpi di calciomercato del Napoli per la sessione estiva, il club di Aurelio De Laurentiis cercava da diverso tempo un attaccante che potesse sostituire Milik ed il rossoblù sembra essere l'uomo giusto. Attualmente però Pavoletti è ai box per infortunio, il ginocchio dà ancora fastidio quindi gli azzurri vogliono essere sicuri delle sue condizioni fisiche prima della firma sul contratto. Secondo quanto riportato da 'TuttoSport' le visite mediche di Pavoletti sono state fissate per il 28 dicembre, prima della fine dell'anno in modo da poter ufficializzare la trattativa il 3 gennaio, quando possono esser depositati i primi contratti in Lega Calcio. Il giocatore rossoblù ha svelato di essere carichissimo in vista della nuova avventura al Napoli, il Genoa non ha preso benissimo queste dichiarazioni visto che per ora erano soltanto rumors di calciomercato senza una trattativa ufficiale. Il Napoli dovrebbe versare nelle casse del Genoa 18 milioni di euro, prima bisognerà attendere le visite mediche, tutto dipenderà dall'esito di queste per la buona riuscita dell'operazione Pavoletti.

