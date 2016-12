CALCIOMERCATO ROMA NEWS / Vermaelen, si va verso il rinnovo del prestito? Ultime notizie, oggi 23 dicembre 2016 (aggiornamenti in diretta)

CALCIOMERCATO LIVE ROMA NEWS: VERMAELEN, SI VA VERSO IL RINNOVO DEL PRESTITO? (OGGI 23 DICEMBRE 2016) - La Roma ha intenzione di rinnovare il prestito di Thomas Vermaelen, anche se sembrava che il difensore potesse tornare in Spagna già nel mese di gennaio. Vermaelen è stato ai box per diversi mesi a causa dell'infortunio, secondo 'La Gazzetta dello Sport' ora i giallorossi aspettano il via libero dal Barcellona per rinnovare il prestito. La fumata bianca sembra davvero in arrivo, i blaugrana potrebbero rispondere in maniera positiva e posticipare in questo modo il rientro del difensore in Spagna. Tutto dipenderà dalle condizioni fisiche del giocatore belga, visto che ora Vermaelen sembra si sia ripreso e Luciano Spalletti può contare nuovamente su di lui. Il difensore è arrivato nella Capitale lo scorso giugno con la formula del prestito gratuito che scadrà il 30 giugno 2017 con eventuale diritto di acquisto fissato a 10 milioni di euro. L'intenzione della Roma non è quella di acquistare a titolo definitivo il giocatore, bensì chiedere semplicemente un rinnovo del prestito, con il Barcellona che potrebbe concederlo ai giallorossi visto che non rientra nei piani di Luis Enrique.

© Riproduzione Riservata.