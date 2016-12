Calciomercato live Inter news / Dall'Inghilterra: Lucas Leiva dice sì ai nerazzurri. Ultime notizie, oggi 24 dicembre 2016 (aggiornamenti in diretta)

CALCIOMERCATO LIVE INTER NEWS. DALL'INGHILTERRA: LUCAS LEIVA ACCETTA L'OFFERTA DEI NERAZZURRI. ULTIME NOTIZIE, OGGI 24 DICEMBRE 2016 - Dall'Inghilterra arrivano interessanti notizie di calciomercato riguardanti l'Inter. Secondo quanto riportato dal Mirror, Lucas Leiva avrebbe detto sì ai nerazzurri. Andiamo con ordine. L'Inter è a caccia di un centrocampista in grado di garantire quantità e qualità alla mediana. Tanti sono i giocatori accostati al club meneghino ma nelle ultime ore pare che i nerazzurri abbiano messo nel mirino Lucas Leiva. Il brasiliano, in forza al Liverpool, non stra trovando spazio nell'undici di Jurgen Klopp e immaginarsi una cessione del numero 21 in maglia Reds non è certo da considerarsi utopia. Pare che l'Inter abbia offerto al Liverpool una cifra di 4,7 milioni di euro più eventuali bonus. La decisione finale spetta a Klopp: sarà il tedesco a decidere se privarsi o meno di Lucas Leiva. Che dal canto suo avrebbe già accettato la proposta interista.

CALCIOMERCATO LIVE INTER NEWS. DA JOVETIC A FELIPE MELO: QUANTE CESSIONI IN VISTA! ULTIME NOTIZIE, OGGI 24 DICEMBRE 2016 - Nel calciomercato di gennaio, e in quello successivo di giugno, l'Inter sfoltirà in maniera evidente la propria rosa. Secondo le ultime indiscrezioni, i nerazzurri dovrebbero cedere sei giocatori, ovvero tutti quelli che non rientrano nei piani di Stefano Pioli. Vediamoli e analizziamo le singole situazioni, caso per caso. Uno dei sicuri partenti è Felipe Melo, il cui contratto con l'Inter (con annesso stipendio da circa 3 milioni di euro) è in scadenza a giugno. Il brasiliano, con Pioli, si è riaffacciato in campo ma al momento non sembrano esserci gli estremi per un rinnovo. Anche Rodrigo Palacio è sul punto di separarsi dai nerazzurri ma saluterà soltanto a giugno: per il momento l'argentino resta ad Appiano. Addio imminente, invece, per Stevan Jovetic: l'attaccante è ormai relegato in secondo piano e cerca una sistemazione per gennaio. L'ex viola è in orbita Milan, dove ritroverebbe il suo vecchio allenatore Vincenzo Montella. Gabigol potrebbe esser ceduto in prestito: l'ultima squadra a farsi sotto è stata il Fenerbhace. Altri giocatori pronti a esser ceduti sono i giovani Pinamonti e Gnoukouri, a cui si aggiungono Yao e Santon.

© Riproduzione Riservata.