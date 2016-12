Calciomercato live Juventus news / Caldara ha superato le visite mediche. Ultime notizie, oggi 24 dicembre 2016 (aggiornamenti in diretta)

CALCIOMERCATO LIVE JUVENTUS NEWS. CALDARE HA SUPERATO LE VISITE MEDICHE. ULTIME NOTIZIE, OGGI 24 DICEMBRE 2016 - Il primo colpo di calciomercato della Juventus ha un nome e un cognome. Si tratta di Mattia Caldara, da settimane promesso sposo bianconero. La trattativa è virtualmente chiusa, dal momento che il difensore dell'Atalanta sarebbe già stato sottoposto alle visite mediche di rito e le avrebbe superate con successo. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, Caldara non era in campo nell'ultima partita di campionato disputata dai bergamaschi (Atalanta-Empoli) proprio perché il ragazzo, il giorno dopo, avrebbe dovuto effettuare le visite con il club bianconero. L'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare a gennaio, anche se Caldara continuerà a giocare nell'Atalanta fino all'estate 2018. In casa Juventus, sul fronte delle uscite, c'è invece da monitorare la situazione di Benatia, richiesto all'estero dallo Spartak Mosca. Aria di rinnovamento nel reparto arretrato dei bianconeri: Caldara è il primo rinforzo.

CALCIOMERCATO LIVE JUVENTUS NEWS. PARLA ORSOLINI: PENSO ALL'ASCOLI. FUTURO IN CINA PER CHIELLINI? ULTIME NOTIZIE, OGGI 24 DICEMBRE 2016 - Il calciomercato della Juventus entra già nel vivo, a pochi giorni dall'apertura ufficiale. Nel mirino dei bianconeri c'è un giovane promettente della Serie B italiana: Riccardo Orsolini dell'Ascoli. Il classe '97 ha così parlato ai microfoni di Sky Sport dell'interessamento di numerosi top club: "Faccio fatica un po' a parlare di queste cose. Il solo pensiero mi fa venire la pelle d'oca. Sarebbe il coronamento di un percorso iniziato tanti anni fa, ma sicuramente ti da gli stimoli giusti per andare avanti. Quando ho capito l'interesse di grandi club di Serie A ho avuto grande carica, sono felice e soddisfatto. Il Milan? E' una realtà distante da quella mia attuale. Preferisco non entrarci. Adesso penso solo all'Ascoli e agli obiettivi primari come squadra. Quello che verrà lo vedremo in futuro". Intanto, in casa Juve, attenzione anche alle parole di Giorgio Chiellini a sc.qa: "Futuro in Cina? Ognuno fa le proprie scelte. Non posso parlare ora del mio futuro in Cina, Qatar o Mls. Voglio giocare ancora per la Juventus".

© Riproduzione Riservata.