Calciomercato live Napoli news / Atletico Madrid su Ghoulam. Ultime notizie, oggi 24 dicembre 2016 (aggiornamenti in diretta)

CALCIOMERCATO LIVE NAPOLI NEWS. ATLETICO MADRID SU GHOULAM. ULTIME NOTIZIE, OGGI 24 DICEMBRE 2016 - Il Napoli sta giocando un grande calcio e molti dei suoi gioielli sono finiti nel mirino di top club europei. In vista del calciomercato di giugno ci sarebbero già diverse trattative pronte a germogliare. Secondo quanto riportato dall'edizione francese di Eurosport, uno dei nomi più appetibili della truppa di Sarri è Faouzi Ghoulam, terzino sinistro con un contratto in scadenza nel 2018. L'algerino ha collezionato una serie di prestazioni convincenti, tanto da aver attirato l'attenzione di Bayern Monaco, Real Madrid ma soprattutto Atletico Madrid. Il Napoli non intende privarsi di Ghoulam a gennaio ma, qualora non venisse trovato l'accordo per il rinnovo, a giugno potrebbe pensare a una sua cessione. Molto dipenderà dall'offerta che arriverà.

CALCIOMERCATO LIVE NAPOLI NEWS. EL KADDOURI VERSO IL NIZZA. GABBIADINI: ADDIO CON GOL. ULTIME NOTIZIE, OGGI 24 DICEMBRE 2016 - Il Napoli lavora a due manovre di calciomercato in uscita. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dalla Francia, e confermate da altre fonti, sarebbero avvenuti i primi contatti tra il Nizza e Omar El Kaddouri. Il marocchino ha un contratto con il Napoli in scadenza nel 2017 ma con Sarri non riesce a trovare spazio. Pochissime le chance per il giocatore di scendere in campo, ancor meno quelle per sentirsi protagonista. Per France Football il Nizza avrebbe contattato El Kaddouri che, tramite il proprio agente Mino Raiola, potrebbe raggiungere Mario Balotelli in Ligue 1. I rossoneri di Francia avevano già provato a prelevare l'esterno del Napoli, ma la scorsa estate non riuscirono a ottenere il semaforo verde. Questa volta la trattativa potrebbe regalare la tanto agognata fumata bianca. Un altro addio in casa Napoli è quello di Manolo Gabbiadini. L'attaccante ha salutato il club partenopeo con il gol che ha regalato il 3-3 al Franchi contro la Fiorentina. C'è però ancora da capire quale sarà la prossima squadra di Gabbiadini.

© Riproduzione Riservata.