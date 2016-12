Calciomercato live Roma news / Pronto il riscatto di Fazio. Poi tutto su El Ghazi. Ultime notizie, oggi 24 dicembre 2016 (aggiornamenti in diretta)

CALCIOMERCATO LIVE ROMA NEWS. PRONTO IL RISCATTO PER FAZIO. POI ASSALTO A EL GHAZI. ULTIME NOTIZIE, OGGI 24 DICEMBRE 2016 - La Roma ha pronte le prime due mosse da effettuare in vista del calciomercato di gennaio. Come riportato dall'edizione odierna de La Repubblica, i giallorossi intendono riscattare Federico Fazio. Il difensore, arrivato la scorsa estate dal Tottenham a titolo temporaneo fino al termine della stagione, ha incantato la dirigenza con prestazioni degne di nota. Per averlo la Roma ha già versato 1,2 milioni di euro agli Spurs, ai quali se ne aggiungeranno presto altri 3,2. Fazio ha infatti collezionato il numero di presenze richieste dal contratto per far attivare il suo riscatto. Non è finita qui, perché a gennaio la Roma intende far sul serio per Anwar El Ghazi, talentuoso esterno offensivo dell'Ajax. Per Il Corriere dello Sport i giallorossi proporranno la formula del prestito: il club olandese accetterà?

CALCIOMERCATO LIVE ROMA NEWS. RINCON: ORMAI CI SIAMO. ITURBE VERSO IL TORINO? ULTIME NOTIZIE, OGGI 24 DICEMBRE 2016 - Il primo colpo del calciomercato della Roma ha già un nome e un cognome. Si tratta di Tomas Rincon, centrocampista del Genoa. Il venezuelano era da tempo nel mirino di Milan, Inter, Juventus e Roma ma i giallorossi sono stati bravi ad anticipare la folta concorrenza. Il club capitolino pare abbia convinto i rossoblu con la seguente proposta: prestito con obbligo di riscatto fissato a circa 8 milioni di euro. La trattativa appare virtualmente conclusa, tanto che per Leggo ci sarebbe già una data per l'ufficialità dell'operazione: il 4 gennaio 2017. Oltre al capitolo Rincon, la Roma deve fare i conti con il caso Juan Iturbe. Il giocatore chiede spazio ma attenzione al pressing del Torino. I granata vogliono regalare a Sinisa Mihajlovic l'ex Verona. La Roma ha però posto una condizione essenziale: prima di trattare Iturbe il Torino deve riscattare Iago Falque per 6 milioni di euro. A riportarlo è Tuttosport.

