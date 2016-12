Calciomercato Atalanta/ News, la pagella di metà stagione: cosa fare sul mercato di gennaio 2017?

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, LA PAGELLA DI META’ STAGIONE - L’Atalanta si approccia al calciomercato di gennaio con un desiderio ben definito: quello di non perdere i suoi giovani talenti che le stanno permettendo di disputare un campionato straordinario. Per le cosiddette provinciali il rischio è sempre dietro l’angolo; smontare anche solo parzialmente il giocattolo sarebbe deleterio, non solo per i traguardi che si possono raggiungere ma anche per il mero piacere di veder giocare la Dea. Franck Kessie (che andrà comunque in Coppa d'Africa) e Andrea Conti quelli che possono partire subito; Mattia Caldara è già della Juventus ma resterà a Bergamo ancora fino a giugno (almeno), così Roberto Gagliardini qualora i bianconeri chiudessero. In entrata? Un attaccante che funga da vice-Petagna, là davanti la coperta è corta.

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, IL RENDIMENTO - Arrivati alla diciottesima giornata l’Atalanta è sesta in classifica: i suoi punti sono 32 con 10 vittorie, due pareggi e 6 sconfitte. La Dea ha segnato 27 gol incassandone 21; il miglior marcatore è Franck Kessie, autore di 6 gol. Vale la pena ricordare che l’Atalanta aveva 3 punti dopo cinque giornate; ne ha ottenuti 29 nelle seguenti 13, vincendo nove partite (sei di fila e otto su nove tra fine settembre e fine novembre). In Coppa Italia gli orobici sono agli ottavi grazie al doppio 3-0 contro Cremonese e Pescara; a gennaio sfideranno la Juventus.

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, VOTO 8 - Per il gioco espresso, per una classifica fantastica, per come la squadra ha saputo reagire a una situazione di crisi, per un Gian Piero Gasperini quasi dominante dopo aver sfiorato l’esonero: l’Atalanta merita un voto molto alto anche per i tanti giovani del vivaio che sta lanciando come titolari, mostrando ancora una volta che un progetto solido parte da lontano. Paradossalmente la Dea ha giocato la miglior partita dell’anno in un pomeriggio in cui ha perso (contro l’Udinese); la dice lunga sulla qualità della rosa e su come ormai i giocatori mandino a memoria i dettami dei loro allenatore. Altre versioni dell’Atalanta si erano spinte anche più in alto in classifica per poi crollare; la speranza è che questa si confermi anche nel 2017.

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, COSA VA - Alcune partite dell’Atalanta andrebbero mostrate nelle scuole calcio: palla a terra, gioco allargato sulle corsie, pressing alto per recuperare subito il possesso. Soprattutto, a convincere è il rendimento dei giovani: carta d’identità verdissima ma una sicurezza che tanti veterani non hanno, o hanno impiegato anni per acquisire. I nomi che si possono fare sono tanti; preferiamo sottolineare la coesione tecnico-tattica che Gasperini ha saputo creare, a dimostrazione di come sia in grado di tirar fuori sempre il massimo dai giocatori che ha a disposizione. Ad andare, ovviamente, è anche la classifica: salvezza di fatto già ottenuta e sogno Europa concreto.

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, COSA NON VA - Lo ha detto lo stesso Gasperini: l’Atalanta deve migliorare sotto porta. I gol segnati non sono pochissimi in senso assoluto, ma spesso e volentieri la Dea ha creato tante opportunità senza riuscire a concretizzare. L’emblema è la già citata sconfitta interna contro l’Udinese, ma anche contro l’Empoli gli orobici hanno rischiato di non portare a casa i tre punti; Andrea Petagna, che il tecnico ha elevato a titolarissimo come riferimento offensivo, ha segnato appena tre gol e deve certamente aumentare la sua cattiveria quando ha l’occasione di segnare. Siamo comunque ai dettagli, anche perchè nessuno si aspettava che la squadra fosse così in alto a una giornata dal termine del girone di andata.

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, IL TOP: MATTIA CALDARA - Diciamo che condivide la palma del migliore con, almeno, Franck Kessie e Roberto Gagliardini: tre giovani del vivaio che sintetizzano la prima parte di stagione dell’Atalanta. Caldara, 22 anni, si era messo in luce a Cesena in Serie B; rientrato alla base dopo un biennio in prestito (primo anno a Trapani), Gasperini lo ha lanciato al centro della sua difesa.