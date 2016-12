Calciomercato Genoa/ News, la pagella di metà stagione: cosa fare sul mercato di gennaio 2017?

CALCIOMERCATO GENOA NEWS, LA PAGELLA DI META’ STAGIONE - Il Genoa avanza a grandi passi verso il calciomercato di gennaio con la consapevolezza di aver bisogno di un attaccante: Leonardo Pavoletti è del Napoli, dunque servirà una prima punta che ne prenda il posto. In pole position il ritorno di Mauricio Pinilla, a margine invece l’affare Leonardo Morosini che può rappresentare un grande colpo per il Grifone. Si pensa anche a un esterno offensivo, o seconda punta che dir si voglia: è asta con il Torino per Juan Manuel Iturbe in uscita dalla Roma.

CALCIOMERCATO GENOA NEWS, IL RENDIMENTO - Giunti alla sosta del campionato di Serie A, il Genoa è dodicesimo in classifica: i suoi punti sono 23 con 6 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte. Il Grifone ha una differenza reti in negativo: 21 i gol segnati (solo sei squadre hanno fatto peggio), 22 quelli subiti. Giovanni Simeone è il capocannoniere con 6 gol; in Coppa Italia dopo il 3-2 al Lecce e il 4-3 al Perugia (dopo i tempi supplementari), il Genoa affronterà la Lazio allo stadio Olimpico.

CALCIOMERCATO GENOA NEWS, VOTO 5,5 - Sinceramente ci aspettavamo di più: Ivan Juric paga probabilmente lo scotto dell’esordio in Serie A e l’infortunio di Pavoletti ha inciso, ma questo Genoa avrebbe potuto trovarsi in posizioni più alte della classifica senza particolari problemi. Raramente invece si è visto il Grifone arrembante che conoscevamo; certo ci sono state partite splendide (i tre gol rifilati a Milan e Juventus per esempio) ma anche cadute senza appelli come quella interna contro il Palermo, con la squadra in vantaggio per 3-1.

CALCIOMERCATO GENOA NEWS, COSA VA - Quando gioca, il Genoa lo fa per davvero: è bastata la prima mezz’ora contro la Juventus per capire quale sia il potenziale di questa squadra. L’inserimento di Giovanni Simeone è stato straordinario, Perin garantisce il solito rendimento, in generale stiamo assistendo alla crescita di tanti giocatori chiave. Il fatto di aver subito archiviato la corsa alla salvezza (non sempre era stato così) è un altro punto a favore; l’approccio di Juric è stato buono anche se, come detto, non sempre perfetto.

CALCIOMERCATO GENOA NEWS, COSA NON VA - I clamorosi cali di tensione, vecchi difetti che non si cancellano: perdere come lo si è fatto contro il Palermo è inaccettabile e racconta bene di una squadra capace di demolire la capolista e poi perdere contro una squadra in zona retrocessione. Il rendimento esterno non soddisfa: 7 punti in 9 partite e una vittoria che manca da quasi tre mesi (lo diventeranno alla ripresa del campionato). Infine, il calo vertiginoso delle ultime giornate: tre sconfitte consecutive, al di là del calendario a preoccupare sono state le prestazioni della squadra.

CALCIOMERCATO GENOA NEWS, IL TOP: DIEGO LAXALT - La grande suggestione sarebbe Giovanni Simeone che ha avuto uno straordinario impatto sul campionato, ma la verità è che Diego Laxalt è diventato a soli 23 anni l’anima di questa squadra. Sempre in campo se non contro il Chievo (per problemi fisici, nemmeno convocato), sostituito solo quattro volte e tre dopo l’80’ minuto, l’uruguayano è imprescindibile per il Genoa: sulla fascia sinistra detta legge con grandi accelerazioni, si inserisce, si occupa anche della fase difensiva.