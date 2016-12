Calciomercato Inter/ News, la pagella di metà stagione: cosa fare sul mercato di gennaio 2017?

CALCIOMERCATO INTER NEWS, LA PAGELLA DI META’ STAGIONE - Sotto l’albero di Natale l’Inter spera di trovare un esterno basso: prima bisogna vendere (lo ha confermato anche Pioli) e in questo senso i maggiori indiziati sono Stevan Jovetic e Jonathan Biabiany. I nomi? Matteo Darmian è sempre d’attualità, a inizio stagione si era parlato di Jonas Hector mentre negli ultimi giorni sarebbe spuntato anche un Aleix Vidal poco utilizzato a Barcellona. Chiaro comunque il concetto: si va a caccia di un terzino che all’occorrenza possa alzarsi sulla linea di centrocampo, al netto dei possibili sogni (James Rodriguez) più indicati per il mercato di giugno.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, IL RENDIMENTO - Dopo 18 giornate di campionato l’Inter è settima con 30 punti: 9 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte con 28 gol realizzati e 21 subiti. Mauro Icardi ha realizzato 14 gol ed è il capocannoniere della Serie A; in Europa League purtroppo il rendimento non è stato lo stesso e, con una vittoria e cinque sconfitte, i nerazzurri sono stati eliminati nel girone, con l’ultimo posto alle spalle di Sparta Praga, Hapoel Beer Sheva e Southampton.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, VOTO 5 - Fin qui bilancio negativo soprattutto in Europa, finita davvero in malo modo. Frank De Boer ha colpe (la media punti e certe brutte sconfitte non mentono) ma è anche stato difeso pochissimo, l’auspicio è che il ritorno alla “normalità” di Stefano Pioli riporti ad un rendimento all’altezza delle possibilità, come le ultime giornate fanno pensare. Il voto poteva essere anche peggiore fino a inizio dicembre, ma con tre vittorie consecutive per chiudere il 2016 l’Europa per l’anno prossimo è ancora possibile.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, COSA VA - Gli ultimi risultati, che hanno detto con chiarezza come questa Inter se la possa giocare anche per il terzo posto. La scelta di Stefano Pioli, sia pure figlia di possibili errori precedenti, sta pagando dividendi: lo dicono i 13 punti in 6 partite, lo dice il gioco che è migliorato, lo dice una squadra che ha saputo rialzare la testa. Icardi ha forse fatto pace con i tifosi, nel mentre segna a raffica; la difesa sembra tornata quella della prima parte della stagione scorsa, in generale l’inversione di tendenza piace ai tifosi e rilancia una squadra che non può rimanere nella fanghiglia di metà classifica.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, COSA NON VA - Intanto la prima parte della stagione: De Boer ha pagato per tutti, forse dargli più tempo sarebbe stata la soluzione più giusta ma, al di là di questo, la prima Inter è stata deludente sotto tanti punti di vista. Il girone di Europa League andava dominato: i nerazzurri sono arrivati ultimi senza giustificazioni, nemmeno quello di un approccio morbido al torneo volendo puntare più fiche sul campionato. Poi i punti oscuri della dirigenza: il caso dell’autobiografia di Mauro Icardi riassume una situazione di incertezza tra compiti poco chiari e dichiarazioni frutto di uno scarso polso da parte di chi comanda. Si spera che Suning giri le consuete due viti anche e soprattutto da questo punto di vista.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, IL TOP: MAURO ICARDI - Certamente Antonio Candreva ha disputato una prima parte della stagione all’altezza delle aspettative estive: tra i nuovi acquisti il migliore è lui. Non si può però non citare Mauro Icardi: parlano per lui i 14 gol messi a segno in campionato, con la media di una rete ogni 115 minuti. Trasforma in oro tutto quello che tocca, e ha già sei doppiette in Serie A; peccato che in Europa League non sia riuscito a fare la differenza (due gol) ma certamente all’interno dei confini nazionali è uno che risolve le partite.