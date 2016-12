Calciomercato Lazio/ News, la pagella di metà stagione: cosa fare sul mercato di gennaio 2017?

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, LA PAGELLA DI META’ STAGIONE - Per il calciomercato di gennaio la Lazio va a caccia di un attaccante: Keita Balde Diao sarà impegnato in Coppa d’Africa e Filip Djordjevic è di fatto fuori dal progetto di Simone Inzaghi. Serve dunque non solo un vice Immobile, ma un giocatore che sia in grado di ricoprire più ruoli ed essere anche titolare. Il nome concreto può essere quello di Alberto Paloschi in uscita dall’Atalanta, il sogno sarebbe Memphis Depay che però potrebbe essere un’idea riguardante più il calciomercato di giugno.

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, IL RENDIMENTO - La Lazio chiude il 2016 con il quarto posto in classifica (sia pure con il Milan che ha una partita in meno): 34 punti frutto di 10 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. I gol segnati sono 32, quelli subiti 21; il cannoniere è Ciro Immobile, autore di 9 gol (ma a secco nelle ultime sette giornate). Di questi tempi i biancocelesti avevano 24 punti (dunque 10 in meno) e avevano già perso otto volte, incassando 26 gol.

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, VOTO 7,5 - Diciamo la verità: ben pochi addetti ai lavori avrebbero ipotizzato una Lazio in corsa per la Champions League. Va dato credito e merito a Simone Inzaghi: il giovane tecnico avrebbe dovuto lasciare il passo a Marcelo Bielsa, ma la latitanza del Loco ha di fatto portato a una conferma semi-forzata. Inzaghi, come sempre tenendo un basso profilo, si è messo a lavorare con dedizione e volontà e dopo quattro mesi di campionato eccolo tra le grandi, esprimendo a tratti un ottimo gioco e riuscendo anche a migliorare la fase difensiva. A tre o a quattro, il rendimento biancoceleste è sostanzialmente immutato; nel 2017 vedremo se ci sarà il fondamentale passo in più per evitare di rimanere a metà del guado.

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, COSA VA - I gol di Ciro Immobile, che ha dimostrato di sapere segnare anche senza il suo “ispiratore” Ventura; lo sviluppo della manovra, sempre molto incisivo e con tanta qualità; la rinascita di Keita Balde Diao, separato in casa qualche mese fa e oggi decisivo e pienamente integrato nel gruppo. Soprattutto la classifica, che è ottima e permetterà di vivere qualche giornata di rendita, sapendo che la corsa all’Europa è appena cominciata ma i biancocelesti partono da un’ottima posizione.

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, COSA NON VA - La Lazio soffre ancora di clamorose amnesie: individuali (il clamoroso errore di Wallace nel derby) e collettive (i tre gol subiti dall’Inter a stretto giro di posta). Inaccettabile per una squadra che aspira a entrare nelle prime tre o comunque ad andare in Europa; è come se si staccasse troppo facilmente la spina e si smettesse di giocare. Simone Inzaghi dovrà certamente lavorare su questo aspetto, che rischia davvero di vanificare quanto di buono fatto fino a questo momento. In più le sette partite di astinenza di Ciro Immobile; capita a tutti gli attaccanti, il nuovo anno può riconsegnarci il bomber smarrito.

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, IL TOP: SERGEJ MILINKOVIC-SAVIC - Difficile nominare un singolo, perchè nella Lazio a funzionare è davvero tutto l’insieme. Premiamo il ventunenne serbo, che già lo scorso anno si era messo in luce come giovane molto interessante; in questa prima parte di stagione Milinkovic ha già segnato tre gol ed è uno degli insostituibili di Inzaghi.