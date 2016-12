Calciomercato Milan/ News, la pagella di metà stagione: cosa fare sul mercato di gennaio 2017?

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, LA PAGELLA DI META’ STAGIONE - Cosa serve al Milan sul calciomercato di gennaio? Difficile dirlo, dipenderà dalle uscite. Certamente però un centrocampista di qualità farebbe comodo a Vincenzo Montella, così come una reale alternativa agli esterni offensivi (vista la virata definitiva sul 4-3-3). Riccardo Orsolini è un’idea che riguarda maggiormente il calciomercato dell’estate; più immediata la pista che potrebbe portare a Stevan Jovetic - Montella l’ha allenato alla Fiorentina - a fargli spazio potrebbe essere Luiz Adriano che può andare a giocare in Russia. Per ora però si attende il closing con i cinesi per i grandi botti.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, IL RENDIMENTO - Il Milan chiude la prima parte del suo campionato con il quinto posto in classifica e una partita in meno rispetto alle altre (Juventus a parte): i punti sono 35, frutto di 10 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte, con 27 gol segnati e 20 subiti. Capocannoniere Carlos Bacca con 6 gol; vale la pena sottolineare che un anno fa, dopo 17 giornate, i rossoneri avevano 7 punti in meno con quattro gol segnati in meno e uno subito in più.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, VOTO 7,5 - Qualche sbandata c’è stata, ma l’opinione comune e ripetuta da più parti è che il Milan abbia fatto più del suo reale valore, e che occupi una posizione di classifica insperata in estate. La squadra gira e a tratti ha espresso un ottimo calcio; gli highlights della stagione sono sicuramente la vittoria contro la Juventus e la grande rimonta contro il Sassuolo, forse il vero snodo del campionato. A completare il quadro, ovviamente la vittoria in Supercoppa che impreziosisce ancor più questa prima parte di stagione per i rossoneri.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, COSA VA - I giovani e la loro personalità: il Milan gioca costantemente con un ’93 (Suso), un ’94 (Niang), un ’95 (Romagnoli), un ’98 (Locatelli) e un ’99 (Donnarumma). Presi singolarmente, sono sostanzialmente i giocatori che stanno elevando il rendimento della squadra: Donnarumma è già un portiere top in Europa, Romagnoli fa costantemente parte della Nazionale, Locatelli ha stupito (pur avendo tanti margini di miglioramento) e Niang nonostante i rigori sbagliati e qualche amnesia tattica rimane molto importante per il Milan. Suso rappresenta poi un discorso a parte; i rossoneri vincono al di là del loro valore e questo non può che essere un punto a favore.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, COSA NON VA - Nelle ultime due partite del 2016 il Milan non ha segnato, dimostrando che quando le energie e le condizioni calano è difficile rimanere al passo con le migliori; questo anche perchè le alternative scarseggiano e la sensazione forte è che questa squadra si regga sul rendimento dei titolari, con le seconde scelte non al livello di chi va regolarmente in campo. A volte la fase difensiva non è impeccabile, a dimostrazione dei gol incassati che non sono pochissimi; quando stacca la spina il Milan diventa battibile da chiunque (Udinese e Genoa lo dimostrano).

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, IL TOP: GIANLUIGI DONNARUMMA - Lui più di Suso, che pure è tornato trasformato dal prestito al Genoa ed è decisivo per questa squadra; Donnarumma - che, non va dimenticato, ha 17 anni - ha messo le sue manone su alcuni risultati importanti per la squadra, come quando ha tolto dall’incrocio il velenoso destro di Khedira nella partita contro la Juventus.