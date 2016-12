Calciomercato Roma/ News, la pagella di metà stagione: cosa fare sul mercato di gennaio 2017?

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, LA PAGELLA DI META’ STAGIONE - E’ chiaro su cosa sta lavorando la Roma sul calciomercato di gennaio: un centrocampista centrale e soprattutto un esterno offensivo che possa prendere il posto di Mohamed Salah, impegnato in Coppa d’Africa. Sono tanti i nomi che gravitano intorno alla società giallorossa: sicuramente quello del vecchio pallino Anwar El Ghazi, più staccati Alejandro Gomez (che però dovrebbe restare all’Atalanta almeno fino a giugno) e Grégoire Defrel che tornerebbe utile anche e soprattutto come vice-Dzeko. Per la mediana piace molto Rincon del Genoa e c’è anche la suggestione Milan Badelj; si proverà anche a monetizzare, con Iago Falque che potrebbe essere riportato nella capitale per poi venderlo all’estero.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, IL RENDIMENTO - Alla diciottesima giornata di Serie A la Roma è seconda in classifica: i punti sono 38, 4 di ritardo dalla Juventus (che ha una partita in meno). I 39 gol segnati fanno dei giallorossi il secondo miglior attacco del campionato (dietro il Napoli); sono invece 18 i gol subiti, meglio fa soltanto la Juventus. Capocannoniere Edin Dzeko con 13 gol, che è secondo alle spalle di Mauro Icardi; in Europa League superato il girone con il primo posto, 12 punti frutto di tre vittorie e tre pareggi con 16 gol segnati e 7 subiti. Anche qui è Dzeko (5) il miglior realizzatore della squadra.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, VOTO 6,5 - Che la Roma fosse lì a giocarsi lo scudetto era sostanzialmente una certezza; tuttavia i giallorossi hanno alternato grandi prestazioni (soprattutto quella di Napoli) a giornate molto meno brillanti, come nei casi delle sconfitte contro Torino e Atalanta. La distanza dalla Juventus, anche in virtù della sfida diretta persa, rischia di diventare già troppo ampia in inverno; sarebbe dunque l’ennesima corsa al secondo posto. In generale sembra che la Roma non riesca mai a fare il passo che la farebbe passare dallo status di ottima squadra a quello di super team in grado di vincere i titoli. In ogni caso il bilancio non può che essere positivo.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, COSA VA - L’attacco gira alla perfezione, Dzeko è rinato e la cura Spalletti ha tirato fuori il meglio da tutti (si veda ad esempio il rendimento di Emerson Palmieri). Aver ritrovato un Kevin Strootman al 100% è una chiave fondamentale, così come il ritorno ai livelli consueti di Radja Nainggolan; a livello di gioco espresso la Roma è sicuramente al top in Europa e anche la fase difensiva, come dimostrano i numeri, è decisamente migliorata rispetto alle ultime stagioni. In più anche le seconde linee garantiscono un rendimento simile a quello dei titolari, e questo chiaramente aumenta le possibilità di turnover per far rifiatare i giocatori chiave.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, COSA NON VA - Quanto si diceva prima, ovvero che la Roma non riesce ancora a diventare vincente; Spalletti ha più volte posto l’accento su questa difficoltà, come si è visto in occasione della partita contro la Juventus quando, pur non giocando male - anzi - i giallorossi non sono stati in grado di costruire palle gol credibili. A volte nel corso della stagione la Roma ha improvvisamente smesso di giocare, ad esempio a Bergamo o nella partita di Europa League contro l’Austria Vienna (da 3-1 a 3-3); anche all’interno della singola partita i giallorossi vivono troppi momenti diversi che non aiutano nella crescita e hanno contribuito a scavare il solco in classifica rispetto al primo posto.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, IL TOP: EDIN DZEKO - Un altro giocatore rispetto a quello dell’anno scorso. Allora aveva segnato 8 gol in tutto il campionato, cifra che ora ha raggiunto nelle prime nove giornate; sono già 13 le reti messe a segno dal bosniaco - più le 5 in Europa League - che finalmente sta facendo vedere perchè i giallorossi hanno investito tanto su di lui.