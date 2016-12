Calciomercato Torino/ News, la pagella di metà stagione: cosa fare sul mercato di gennaio 2017?

CALCIOMERCATO TORINO NEWS, LA PAGELLA DI META’ STAGIONE - Di cosa ha bisogno il Torino per il calciomercato di gennaio? Le mosse del presidente Cairo e del DS Petrachi sono piuttosto chiare: si va alla ricerca di un centrocampista che aumenti la qualità e la pericolosità negli inserimenti e di un esterno offensivo. Qui potrebbe aprirsi una sorta di incrocio con la Roma che vorrebbe riprendere Iago Falque per poi rivenderlo; in mediana invece piace Lucas Castro, che sarebbe un’alternativa più valida di quelle attualmente a disposiziojne di Sinisa Mihajlovic (anche perchè Giuseppe Vives potrebbe lasciare per fare ritorno in Serie B).

CALCIOMERCATO TORINO NEWS - IL RENDIMENTO - Il Torino occupa l’ottava posizione in classifica: ha 28 punti con 8 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte. I gol segnati sono 36: terzo miglior attacco al pari della Serie A, 27 invece le reti subite che ne fanno la quindicesima difesa in Serie A e la peggiore tra le prime dodici della classifica. Il cannoniere è Andrea Belotti, con 13 reti; in Coppa Italia il Torino ha superato 4-1 la Pro Vercelli e 4-0 il Pisa (dopo i tempi supplementari), a gennaio giocherà contro il Milan e al momento Adem Ljajic e Lucas Boyé sono i cannonieri con 2 gol a testa.

CALCIOMERCATO TORINO NEWS - VOTO 6,5 - Non può che essere di piena sufficienza il voto del Torino: non va dimenticato che prima delle recenti tre sconfitte in serie i granata erano addirittura a ridosso della zona Champions League. Soprattutto la squadra ha mostrato una potenza offensiva che Sinisa Mihajlovic non era stato in grado di trovare nelle sue precedenti avventure; formazione solida in grado di mettere in difficoltà tante belle realtà del nostro campionato (battuta la Roma e tre gol segnati al Napoli, oltre a un derby giocato quasi alla pari con la Juventus). Il futuro è roseo anche perchè questo è un gruppo formato da tanti giovani.

CALCIOMERCATO TORINO NEWS - COSA VA - La fase offensiva appunto; i tanti gol e le varie soluzioni con cui il Torino sa colpire, come la crescita di giocatori come Valdifiori (rinato dopo un anno passato in panchina), Belotti e Zappacosta, diventato un terzino tra i migliori del nostro calcio. In più il ritorno al calcio giocato di Leandro Castan dopo l’edema cerebrale che ne aveva messo a rischio la carriera; il rinnovato entusiasmo della piazza, a cominciare dall’estate quando è stato messo a segno il colpo Joe Hart. Che, per altro, si è rivelato un portiere solido e importante.

CALCIOMERCATO TORINO NEWS - COSA NON VA - Solo quattro volte il Torino non ha preso gol e, Genoa a parte, è successo contro tre delle ultime quattro della classifica; le reti incassate sono un po’ troppe per una squadra che aspira ad andare in Europa. Fase difensiva da rivedere, poi la discontinuità: anche a causa del calendario il Torino ha perso tre partite consecutive (subendo 10 gol) m,a anche a fine ottobre aveva avuto un periodo di tre partite senza vincere. Bisogna migliorare nell’attenzione generale e nella gestione dei momenti; quando viene presa d’infilata la squadra soffre un po’ troppo.

CALCIOMERCATO TORINO NEWS - IL TOP: ANDREA BELOTTI - Sarà anche banale, ma un giocatore che segna 13 gol in 16 partite non può che avere la copertina. A segno nelle ultime tre gare, Belotti è finalmente diventato un attaccante totale, di sicuro tra i primi cinque in Italia: lo scorso anno di questi tempi aveva segnato soltanto una volta, scatenandosi poi nel girone di ritorno.