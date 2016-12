Calciomercato live Inter news/ Il Santos spinge per riavere Gabigol. Ultime notizie, oggi 25 dicembre 2016 (aggiornamenti in diretta)

CALCIOMERCATO LIVE INTER NEWS. IL SANTOS SPINGE PER RIAVERE GABIGOL. ULTIME NOTIZIE, OGGI 25 DICEMBRE 2016 - Tra i grandi dubbi dell'inizio di stagione dell'Inter c'è sicuramente Gabigol arrivato dal Santos e con qualche problema di troppo d'ambientamento fino a questo momento. Il ragazzo ha esordito suscitando clamore ma alla fine Stefano Pioli gli ha regalato pochi minuti in due partite. E' per questo che si riaccendono delle voci di calciomercato proprio in merito al calciatore brasiliano e alla possibilità di rivederlo al Santos. Il calciatore secondo Lance! sarebbe proprio al centro di un intrigo di calciomercato. Il club brasiliano starebbe lavorando per cercare un partner per pagare l'ingaggio del calciatore. Ovviamente si parla per lui di un prestito comunque secco con la finalità di farlo giocare per poi rientrare all'Inter.

CALCIOMERCATO LIVE INTER NEWS. IN ESTATE RIFIUTATI 30 MILIONI PER BERNARDESCHI. ULTIME NOTIZIE, OGGI 25 DICEMBRE 2016 - Dopo una doppietta al Napoli è tornato d'attualità il nome di Federico Bernardeschi che ormai da diverso tempo riscalda le notti di calciomercato di diverse squadre italiane e non. Secondo quanto riporta La Nazione pare che l'Inter abbia provato a prenderlo nella scorsa sessione di calciomercato e non è da escludere che il nome possa tornare d'attualità anche nella sessione di riparazione. La Fiorentina era arrivata ad offrire un assegno da ben trenta milioni di euro e che la valutazione possa aggirarsi addirittura attorno ai cinquanta. Nato a Carrara nel febbraio del 1994 il calciatore è esploso in prestito al Crotone nella stagione 2013/14. Dopo è tornato alla viola giocando con continuità e dimostrando di avere grande qualità e rapidità. Tanto che nel 2016 è riuscito a collezionare anche ben sette presenze anche se non ha trovato ancora il primo gol. Bernardeschi rimane ancora nel mirino dell'Inter, ma piace anche alla Juventus.

CALCIOMERCATO LIVE INTER NEWS. RIVOLUZIONE IN MEZZO AL CAMPO, TORNA DI MODA LUCAS LEIVA. ULTIME NOTIZIE, OGGI 25 DICEMBRE 2016 - L'Inter potrebbe attuare l'ennesima rivoluzione di calciomercato con diversi colpi in uscita e anche alcuni in entrata. Il nome ancora in cima alla lista dei desideri è quello di Lucas Leiva come racconta La Gazzetta dello Sport. Il centrocampista no ntrova molto spazio nel Liverpool e potrebbe arrivare in prestito anche se servirebbe l'ok di Jurgen Klopp, ricordiamo poi che gli interessi del brasiliano sono curati dallo stesso Kia Joorabchian ormai molto vicino ai fatti di casa Inter. Attenzione però anche al nome di Marco van Ginkel che secondo il Corriere dello Sport sarebbe stato direttamente il Chelsea ad offrire praticamente in prestito gratuito. Il calciatore ha già giocato in Italia sull'altra sponda del Naviglio. Tra i nomi in uscita rimane quello di Felipe Melo che secondo El Mundo sarebbe già in contatto con Cesare Prandelli che potrebbe riabbracciare dopo averlo avuto già al Galatasaray. La rosea invece sottolinea come Gary Medel, ora fuori per infortunio, sarebbe pronto a rinnovare con la squadra nerazzurra.

CALCIOMERCATO LIVE INTER NEWS. DALL'INGHILTERRA: LUCAS LEIVA ACCETTA L'OFFERTA DEI NERAZZURRI. - Dall'Inghilterra arrivano interessanti notizie di calciomercato riguardanti l'Inter. Secondo quanto riportato dal Mirror, Lucas Leiva avrebbe detto sì ai nerazzurri. Andiamo con ordine. L'Inter è a caccia di un centrocampista in grado di garantire quantità e qualità alla mediana. Tanti sono i giocatori accostati al club meneghino ma nelle ultime ore pare che i nerazzurri abbiano messo nel mirino Lucas Leiva. Il brasiliano, in forza al Liverpool, non stra trovando spazio nell'undici di Jurgen Klopp e immaginarsi una cessione del numero 21 in maglia Reds non è certo da considerarsi utopia. Pare che l'Inter abbia offerto al Liverpool una cifra di 4,7 milioni di euro più eventuali bonus. La decisione finale spetta a Klopp: sarà il tedesco a decidere se privarsi o meno di Lucas Leiva. Che dal canto suo avrebbe già accettato la proposta interista.

CALCIOMERCATO LIVE INTER NEWS. LE INDICAZIONI DI PIOLI PER IL CENTROCAMPO. ULTIME NOTIZIE, OGGI 24 DICEMBRE 2016 - L'Inter ha nel mirino un centrocampista per il calciomercato di Gennaio. L'intenzione è di chiudere un'operazione in prestito e senza obbligo di riscatto: la società nerazzurra, al momento, nuon vuole accollarsi troppe spese. Gli investimenti più grossi sono infatti destinati alla sessione estiva delle trattative, quando l'Inter cercherà di portare a casa i migliori giovani italiani. Non a casa infatti sono cominciati i corteggiamenti per Gagliardini, Berardi e Bernardeschi. Mister Pioli ha già dato alcune indicazioni in tal senso: per quanto riguarda il reparto mediano, sono stati sciolti i dubbi su Luiz Gustavo. Un profilo molto gradito quello del Wolfsburg, ma è chiaro che è necessaria la volontà di tutte la parti in causa. Nella lista della spesa dell'Inter ci sono anche Lassana Diarra, Mikel (ambito anche dal Marsiglia) e Badelj. Sullo sfondo delle trattative resta Lucas Leiva che non è proprio la prima scelta di Pioli, ma resta comunque una soluzione gradita.

CALCIOMERCATO LIVE INTER NEWS. DA JOVETIC A FELIPE MELO: QUANTE CESSIONI IN VISTA! ULTIME NOTIZIE, OGGI 24 DICEMBRE 2016 - Nel calciomercato di gennaio, e in quello successivo di giugno, l'Inter sfoltirà in maniera evidente la propria rosa. Secondo le ultime indiscrezioni, i nerazzurri dovrebbero cedere sei giocatori, ovvero tutti quelli che non rientrano nei piani di Stefano Pioli. Vediamoli e analizziamo le singole situazioni, caso per caso. Uno dei sicuri partenti è Felipe Melo, il cui contratto con l'Inter (con annesso stipendio da circa 3 milioni di euro) è in scadenza a giugno. Il brasiliano, con Pioli, si è riaffacciato in campo ma al momento non sembrano esserci gli estremi per un rinnovo. Anche Rodrigo Palacio è sul punto di separarsi dai nerazzurri ma saluterà soltanto a giugno: per il momento l'argentino resta ad Appiano. Addio imminente, invece, per Stevan Jovetic: l'attaccante è ormai relegato in secondo piano e cerca una sistemazione per gennaio. L'ex viola è in orbita Milan, dove ritroverebbe il suo vecchio allenatore Vincenzo Montella. Gabigol potrebbe esser ceduto in prestito: l'ultima squadra a farsi sotto è stata il Fenerbhace. Altri giocatori pronti a esser ceduti sono i giovani Pinamonti e Gnoukouri, a cui si aggiungono Yao e Santon.

