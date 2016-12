Calciomercato live Napoli news/ Grassi verso l'Empoli. Ultime notizie, oggi 25 dicembre 2016 (aggiornamenti in diretta)

CALCIOMERCATO LIVE NAPOLI NEWS. ULTIME NOTIZIE, GRASSI LASCIA L'ATALANTA PER L'EMPOLI. OGGI 25 DICEMBRE 2016 - Tra i calciatori che il Napoli ha in prestito c'è Alberto Grassi, centrocampista arrivato a gennaio dall'Atalanta senza scendere praticamente mai in campo. In estate è tornato a Bergamo dove però l'esplosione contemporanea di Franck Kessié e Roberto Gagliardini hanno frenato il suo ritorno in campo. Secondo quanto riportato da Tuttosport pare che ci sia già l'idea di far lasciare al calciatore la Dea, con diversi club che sarebbero su di lui già pronti per un prestito almeno di sei mesi. Tra questi in pole position ci sarebbe l'Empolidi Martusciello alla ricerca di muscoli e fisicità in mezzo al campo. Alberto Grassi è un classe 1995 di grandissimo talento. Fino a questo momento ha collezionato anche otto gettoni in Under 21, dimostrando di poterci stare benissimo in una squadra di livello come il Napoli. Staremo a vedere quando arriverà il suo momento.

CALCIOMERCATO LIVE NAPOLI NEWS. IL REAL MADRID VUOLE GHOULAM ULTIME NOTIZIE, OGGI 25 DICEMBRE 2016 - Il Real Madrid continua a puntare difensori del Napoli e dopo Raul Albiol punta Faouzi Ghoulam. Il terzino algerino classe 1991 secondo Eurosport infatti sarebbe uno dei calciatori seguiti da Zinedine Zidane e che permetterebbe alla squadra spagnola di ringiovanire anche la difesa. Il difensore classe 1991 è stato acquistato dagli azzurri nel gennaio del 2014 dal Saint Etienne per una cifra attorno ai sei milioni di euro. Terzino dotato di buona spinta e anche di controllo in fase difensiva ha collezionato fino a questo momento ottantuno presenze in Serie A senza riuscire però mai ad andare in rete. In Nazionale ha raccolto invece ventisette presenze e messo a segno cinque reti. E' un difensore moderno, abile a fare entrambe le fasi di gioco e a muoversi con ritmo incalzante e giuste dinamiche sulla corsia. Il Real Madrid potrebbe per lui presentare anche un'offerta piuttosto importante.

CALCIOMERCATO LIVE NAPOLI NEWS. SPORTIELLO PUO' ARRIVARE A GENNAIO. ULTIME NOTIZIE, OGGI 25 DICEMBRE 2016 - Il Napoli nella sessione di calciomercato di gennaio potrebbe doversi trovare a fronteggiare il problema secondo portiere. Il brasiliano Rafael infatti sembra pronto a lasciare il club azzurro, lasciando così scoperto il ruolo di vice Pepe Reina. Secondo quanto riporta Il Mattino il Napoli potrebbe andare a prendere Marco Sportiello dall'Atalanta. La conferma è arrivata dal Presidente della squadra bergamasca Antonio Percassi che ha sottolineato a L'Eco di Bergamo: "Sportello? E' giusto che ognuno poi segua la sua strada. Non tarpiamo le ali ai giovani del nostro vivaio". Marco Sportiello è un classe1992 che è cresciuto nel vivaio dell'Atalanta. passato in prestito nella stagione 2012/13 al Carpi è tornato poi alla Dea per giocare da titolare. Quest'anno è stato sostituito da Etrit Berisha e proprio per questo potrebbe presto essere ceduto.

CALCIOMERCATO LIVE NAPOLI NEWS. DE LAURENTIIS CONFERMA L'ARRIVO DI LEONARDO PAVOLETTI. ULTIME NOTIZIE, OGGI 24 DICEMBRE 2016 - Regali di natale importanti per Maurizio Sarri, direttamente dal calciomercato. Il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in una intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal ha voluto fare gli auguri alla tifoseria partenopea e ha parlato anche di rinforzi imminenti in attacco. “Auguri a tifosi del Napoli, soprattutto a quelli che ci sostengono e capiscono i nostri sacrifici. Siamo uno degli unici gruppi in Europa che non ha debiti con le banche, seguiamo le regole di un mondo, quello del calcio, che cambierei, e speriamo sempre che ciò accada". Dal Genoa è imminente l'arrivo di Pavoletti: “Ho firmato ieri i documenti col Genoa, stiamo aspettando che passi le visite mediche, visto che è un passaggio anche questo dovuto, poi dovrebbe cominciarsi ad allenare con la squadra. L’ufficializzazione in Lega per legge deve avvenire il 3 gennaio, ma già dal 27 sarà al lavoro con Sarri, in modo tale da potergli fare apprendere il tipo di calcio unico in Europa che sa fare il nostro maestro”.

CALCIOMERCATO LIVE NAPOLI NEWS. ATLETICO MADRID SU GHOULAM. ULTIME NOTIZIE, OGGI 24 DICEMBRE 2016 - Il Napoli sta giocando un grande calcio e molti dei suoi gioielli sono finiti nel mirino di top club europei. Per un Gabbiadini che saulta (per lui Bundesliga o Premier per 18 milioni) c'è un Leonardo Pavoletti che arriva: un regalo di natale del presidente del Napoli a Maurizio Sarri. In vista del calciomercato di giugno ci sarebbero già diverse trattative pronte a germogliare. Secondo quanto riportato dall'edizione francese di Eurosport, uno dei nomi più appetibili della truppa di Sarri è Faouzi Ghoulam, terzino sinistro con un contratto in scadenza nel 2018. L'algerino ha collezionato una serie di prestazioni convincenti, tanto da aver attirato l'attenzione di Bayern Monaco, Real Madrid ma soprattutto Atletico Madrid. Il Napoli non intende privarsi di Ghoulam a gennaio ma, qualora non venisse trovato l'accordo per il rinnovo, a giugno potrebbe pensare a una sua cessione. Molto dipenderà dall'offerta che arriverà.

CALCIOMERCATO LIVE NAPOLI NEWS. EL KADDOURI VERSO IL NIZZA. GABBIADINI: ADDIO CON GOL. ULTIME NOTIZIE, OGGI 24 DICEMBRE 2016 - Il Napoli lavora a due manovre di calciomercato in uscita. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dalla Francia, e confermate da altre fonti, sarebbero avvenuti i primi contatti tra il Nizza e Omar El Kaddouri. Il marocchino ha un contratto con il Napoli in scadenza nel 2017 ma con Sarri non riesce a trovare spazio. Pochissime le chance per il giocatore di scendere in campo, ancor meno quelle per sentirsi protagonista. Per France Football il Nizza avrebbe contattato El Kaddouri che, tramite il proprio agente Mino Raiola, potrebbe raggiungere Mario Balotelli in Ligue 1. I rossoneri di Francia avevano già provato a prelevare l'esterno del Napoli, ma la scorsa estate non riuscirono a ottenere il semaforo verde. Questa volta la trattativa potrebbe regalare la tanto agognata fumata bianca. Un altro addio in casa Napoli è quello di Manolo Gabbiadini. L'attaccante ha salutato il club partenopeo con il gol che ha regalato il 3-3 al Franchi contro la Fiorentina. C'è però ancora da capire quale sarà la prossima squadra di Gabbiadini.

