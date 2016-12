Calciomercato live Inter news/ Ultime notizie, Jovetic in Russia? L'Inter chiede in cambio... Oggi 26 dicembre 2016 (aggiornamenti in diretta)

CALCIOMERCATO LIVE INTER NEWS. LO SPARTAK MOSCA VUOLE JOVETIC, E I NERAZZURRI CHIEDONO... ULTIME NOTIZIE, OGGI 26 DICEMBRE 2016 -In casa Inter Jovetic fa gola: il montenegrino nerazzurro è uno dei nomi caldi della prossima finestra invernale del calciomercato sul quale diversi club hanno cominciato a farsi vedere. Le ultime indiscrezioni di calciomercato provenienti dal portale fcinter1908.it infatti riportano il serio interessamento dello Spartak Mosca nei confronti di Jovetic, sul quale ci sarebbero però già Fiorentina, Valenfica e Wolfsburg. La rivelazione è del sito macedone Vijesti, che cita la stampa russa: la notizia è di un’offerta già fatta dai russi all’Inter per il cartellino del montenegrino. A spingere per tale operazione vi sarebbe un italiano, Massimo Carrera, allenatore dello Spartak Mosca, e già noto per essere stato ex assistente di Antonio Conte alla Juventus e alla nazionale azzurra: la formazione russa non vince un titolo dal 2001 e al momento è prima nella classifica del campionato. Per Carrera Jovetic sarebbe un innesto importante per costruire la vittoria dello scudetto e la pressione sul club nerazzurro è molta. Al momento l’Inter sembra che abbia chiesto per il cartellino del montenegrini 14-15 milioni di euro, in attesa che la finestra di calciomercato si apra.

CALCIOMERCATO LIVE INTER NEWS. PRES.SANTOS: GABIGOL? SE FOSSE PER NOI... ULTIME NOTIZIE, OGGI 26 DICEMBRE 2016 - Gabigol ha debuttato con l'Inter, ma non per questo si fermano le voci di calciomercato che lo vorrebbero vedere ripartire a gennaio. Di questo ha parlato a Espn Brasil il Presidente del Santos Modesto Roma: "Parliamo sempre con Gabriel e lui sa bene che ha una responsabilità. Se dipendesse solo dalla sua volontà sarebbe già qui ad allenarsi con noi. Ma sappiamo che sta rispettando il suo contratto con l'Inter e che è un ragazzo responsabile". Nelle ultime due partite Stefano Pioli ha dato a Gabigol la possibilità di assaggiare il campo anche se il ragazzo ha avuto davvero pochi minuti a disposizione. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime settimane e se davvero si concretizzerà il passaggio di Gabigol ad un'altra squadra.

CALCIOMERCATO LIVE INTER NEWS. DIARRA NEL MIRINO NERAZZURRO, MA LA CINA... ULTIME NOTIZIE, OGGI 26 DICEMBRE 2016 - Sta diventando calda la pista di calciomercato che porterebbe l’Inter sulle tracce di Lassana Diarra: il mediano francese infatti sembra pronto a dare l’addio all’Olympique Marsiglia, o almeno è questa l’impressione che si ricava dalle ultime indiscrezioni di calciomercato che ieri il quotidiano La Provence ha diffuso. Diarra è certamente un nome che piace alla dirigenza dell’Inter, visto che da tempo ha mostrato particolare gradimento nel confronti del parigini classe 1985. Al momento però oltre alla pista nerazzurra sarebbe altrettanto probabile una pista che porterebbe Diarra in Cina, dove come abbiamo già visto in tani cadi, vi sono club disposti a spendere milioni per accaparrarsi giocatori di esperienza internazionale. Un trasferimento in Asia che potrebbe non dispiacere allo stesso francese, e che giusto tempo fa aveva dichiarato: “Il calcio è globale”. Intanto i su0o fan interisti sperano ancora…

CALCIOMERCATO LIVE INTER NEWS. IL BARCELLONA CEDE VIDAL E I NERAZZURRI... ULTIME NOTIZIE, OGGI 26 DICEMBRE 2016 - L'Inter sembra pronto a prendere al volo un'occasione di calciomercato importante per la sessione di riparazione di gennaio. Aleix Vidal è praticamente stato messo sul mercato dal Barcellona che non lo considera più fondamentale. Secondo quanto riportato da Sport pare che su di lui oltre all'Inter ci siano anche il Milan e il Marsiglia. Il club catalano vorrebbe rinviare tutto a giugno prossimo, ma rimane comunque forte l'interesse da parte del club nerazzurro già per gennaio. Luis Enrique però prima di lasciarlo partire vorrebbe avere il sostituto, piace molto Joao Cancelo. Nato a Valls nell'agosto del 1989 è stato acquistato due estati fa dal Siviglia per circa diciassette milioni di euro. Il club spagnolo vorrebbe ammortizzare la spesa, ma la sensazione è che la squadra nerazzurra potrebbe sbloccarlo per una cifra meno importante.

CALCIOMERCATO LIVE INTER NEWS. PIACE GAGLIARDINI, MA LA JUVENTUS E' IN VANTAGGIO. ULTIME NOTIZIE, OGGI 26 DICEMBRE 2016 - L'Inter non si è lasciata sfuggire la tecnica e la qualità di Roberto Gagliardini che con la maglia dell'Atalanta sta dimostrato di avere quantità e qualità. Giocatore dotato di grande personalità piace moltissimo al club nerazzurro, ma su di lui, come racconta Rai Sport, la Juventus è nettamente in vantaggio. Attenzione però che ci sono diverse e importanti alternative per il centrocampo nerazzurro. Non tramonta l'idea Lassana Diarra, calciatore che era stato inseguito con grande interesse nelle scorse stagioni. Attenzione poi a John Obi Mikel che è ormai messo ai margini della rosa da parte di Antonio Conte al Chelsea. Rimane forte anche l'interesse per Milan Badelj per il quale l'Inter sarebbe pronto a mettere sul piatto il cartellino di Stevan Jovetic.

