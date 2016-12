CALCIOMERCATO LIVE JUVENTUS NEWS / Occhi su Malcom del Bordeaux. Ultime notizie, oggi 26 dicembre 2016 (aggiornamenti in diretta)

CALCIOMERCATO LIVE JUVENTUS NEWS. OCCHI SU MALCOM DEL BORDEAUX. ULTIME NOTIZIE, OGGI 26 DICEMBRE 2016 - La Juventus continua a sondare il calciomercato delle giovani promesse e non si limita a pensare al presente, ma lavora anche per il futuro. Secondo Le Parisien sarebbe forte l'interesse per Malcom del Bordeaux, calciatore seguito anche da Siviglia, Inter e Roma. Malcom Filipe Silva de Oliveira è un calciatore classe 1997 che è arrivato in Francia l'estate scorsa dal Corinthians per cinque milioni di euro e ha già incantato tutti con diciotto presenze e cinque reti. E' un esterno alto dotato di grande piede, tecnica e senso della posizione. La Juventus potrebbe andarlo a prendere per una cifra importante e lasciarlo parcheggiato in Francia per farlo maturare.

CALCIOMERCATO LIVE JUVENTUS NEWS. CONTE VUOLE KROOS: IL TEDESCO E' CONTESO DAI BIANCONERI. ULTIME NOTIZIE, OGGI 26 DICEMBRE 2016 - Che la Juventus abbia già messo gli occhi su Kroos (se non in questa sessione di calciomercato, senza dubbio per quest’estate) non è certo un segreto: la dirigenza bianconera vorrebbe presto tra le sue file il centrocampista classe 1990 del Real Madrid, come riporta il Sun, ma i rumors sulle possibili mete del tedesco si sono atti più intensi. Questo è dovuto al fatto che le ultime indiscrezioni di calciomercato vorrebbero Kross nel mirino anche del Chelsea di Antonio Conte, ex tecnico della Juventus. Stando al quotidiano britannico Kross non sarebbe più affare esclusivo della dirigenza bianconera, mentre i Blues, approfittando anche del momento di grazia che stanno vivendo in campionato, vorrebbero assicurarsi un campione di sicura esperienza, entrando così in concorrenza con la Juventus.

CALCIOMERCATO LIVE JUVENTUS NEWS. SI ALLONTANA JAMES RODRIGUEZ. ULTIME NOTIZIE, OGGI 26 DICEMBRE 2016 - I tifosi della Juventus e la dirigenza bianconero potrebbero essere costretti ad aspettare l’apertura della finestra estiva del calciomercato per poter mettere le mani di James Rodriguez, almeno secondo il suo agente. Il giovane trequartista colombiano, ora in maglia con il Real Madrid, infatti sarebbe pronto a lasciare il club di Zinedine Zidane, per volare verso altre mete, ma non prima di questa estate, a dispetto dei top club, tra cui anche la Juventus di Marotta avevano messo gli occhi proprio su di lui. A dirlo è il suo agente Jorge Mendes, il quale, come riporta il portale tuttojuve.com avrebbe dichiarato a As: “Non posso confermare che non se ne andrà, vuole giocare di più, ma sicuramente non va via a gennaio.”. Le ultime indiscrezioni di calciomercato volevano James Rodriguez, nelle mire anche di Inter, Chelsea e Manchester United, oltre che dei bianconeri, ma al momento la trattativa sembra stata ghiacciata prima ancora che possa incominciare. Il trequartista colombiano, classe 1991 sarebbe incera di maggior spazio, sempre che il Real non decida di investire su di lui nel prossimo 2017: al momento il suo bilancio ci parla di appena 8 presenze in campionato e 4 in Champions League.

CALCIOMERCATO LIVE JUVENTUS NEWS. FLORENTINO PEREZ INSISTE PER DYBALA. ULTIME NOTIZIE, OGGI 26 DICEMBRE 2016 - Il nome di Paulo Dybala diventerà il nuovo tormentone del calciomercato dopo che si è concluso con una cessione quello di Paul Pogba. Secondo quanto riportato dalla Bbc pare che il Real Madrid sia pronto a fare follie per la Joya su diretta indicazione di Florentino Perez, ma sottolineano anche che il tecnico Zinedine Zidane voglia subito Ousmane Dembele del Borussia Dortmund, giocatore dotato di ottimo passo e di grande tecnica ma sicuramente più acerbo di Dybala. La sensazione però è che la Juventus non abbia al momento nessuna intenzione di cedere Dybala a meno che non sia proprio lo stesso calciatore, come accadde prima per Arturo Vidal e poi per Paul Pogba, a chiedere di andare via. Difficile immaginarlo dopo che entrambe le parti si sono dichiarato amore reciproco anche se il calcio ci ha insegnato che mai dire mai.

CALCIOMERCATO LIVE JUVENTUS NEWS. IL WEST HAM HA GIA' SOSTITUITO ZAZA. ULTIME NOTIZIE, OGGI 26 DICEMBRE 2016 - La Juventus potrebbe trovarsi già dalla sessione di calciomercato di gennaio a dover risolvere una situazione molto intricata. Si tratta di Simone Zaza, centravanti lucano che la Juventus in estate ha ceduto al West Ham in prestito con diritto di riscatto. Questo sarebbe scattato a un numero fissato di presenze che gli Hammers non faranno fare al calciatore proprio per evitare di doverlo riscattare. Dall'Inghilterra poi arriva la notizia che il club inglese l'avrebbe già rimpiazzato, secondo il The Sun infatti pare che sia stato preso per sette milioni di euro Jermaine Defoe. Continuano poi le voci che vorrebbero veder partire Simone Zaza nuovamente una volta tornato in bianconero. Il club indiziato numero uno è il Valencia di Cesare Prandelli che avrebbe già contattato il calciatore ex Sassuolo. Rimane poi un'ipotesi più remota e cioè che la Juventus decida di far rimanere a Torino il calciatore per completare la rosa all'assalto della Champions League dove Zaza sarebbe impiegabile.

