CALCIOMERCATO LIVE MILAN NEWS / Bonaventura vicinissimo al rinnovo. Ultime notizie, oggi 26 dicembre 2016 (aggiornamenti in diretta)

CALCIOMERCATO LIVE MILAN NEWS. BONAVENTURA VICINISSIMO AL RINNOVO. ULTIME NOTIZIE, OGGI 26 DICEMBRE 2016 - Il Milan sta lavorandoal rinnovo di diversi punti fermi della squadra a disposizione di Vincenzo Montella. Dopo aver trovato l'accordo con Suso la dirigenza ora sta lavorando con grande attenzione su Giacomo Bonaventura. Secondo quanto riportato da Sky Sport 24 pare che l'accordo non sia stato ancora trovato, ma che basterebbero alcune piccole accortezze per chiude la trattativa. La sensazione è che la firma arriverà comunque non più tardi della fine di questa settimana. Rimane comunque sicura la permanenza di Bonaventura al Milan, il calciatore è ormai diventato un punto fisso della squadra allenata da Montella e sta dimostrando partita dopo partita di avere tutto per diventare uno dei calciatori italiani più importanti del momento.

CALCIOMERCATO LIVE MILAN NEWS. HONDA IN SCANDENZA, MA NESSUNA OFFERTA.ULTIME NOTIZIE, OGGI 26 DICEMBRE 2016 - Si è parlato molto negli ultimi mesi di una possibile partenza di Honda dal Milan nella prossima finestra di calciomercato invernale: Montella lo tiene in panchina da diverso tempo e anche quando ha avuto occasione di entrare in campo, il giapponese non ha convinto pienamente pubblico, spogliatoio e dirigenza. Data la confusa situazione societaria rossonera, la cessione magari profumata del cartellino di Honda potrebbe essere importante per il mercato in entrata: seppur apprezzato le doti del attaccante mal si sposano con il progetto di Montella, per cui la sua partenza è ormai data per certa. Stando alle ultime notizie di calciomercato pubblicate dal portale milannews, però al momento non vi sarebbero grandi offerte per Honda, che è ancora in attesa di un serio interessamento: sondaggi da parte dei MLS e qualche club europeo ma nessun caso concreto al momento. Il contratto di Honda scade tra sei mesi, e la situazione comincia a farsi calda.

CALCIOMERCATO LIVE MILAN NEWS. BACCA? POTREBBE RESTARE. ULTIME NOTIZIE, OGGI 26 DICEMBRE 2016 -Il futuro di Bacca potrebbe rivelarsi non lontano dal Milan, o per lo meno per la prossima finestra di calciomercato invernale: è questa l’impressione che si ricava dalle ultimi indiscrezioni di calciomercato pubblicate questa mattina dal portale dedicato tuttomercatoweb.com, secondo cui la nuova dirigenza cinese sarebbe al momento restia a far andare via il bomber colombiano. Nonostante l’estate turbolenta che Bacca e la società rossonera hanno trascorso, le belle cose atte vedere dall’attante in questa ultima parte del 2016 starebbero facendo rivalutare la sua condizione in ottica calciomercato. La Sino Europa vorrebbe puntare su Bacca, che stando alle statistiche non ha mai fatto mancare (infortunio escluso) il suo contributo fondamentale alla formazione di Montella: la vecchia dirigenza rossonera, soprattutto nella perdona di Galliani quest’estate non era della stessa idea, ma un cambio d’opinione non sembra irreale, anzi. Bacca potrebbe quindi non prendere il volo, almeno per la finestra di calciomercato di gennaio, in attesa che closing e soprattutto campo, definiscano meglio i progetti della società rossonera sul colombiano.

CALCIOMERCATO LIVE MILAN NEWS. SUSO VICINO AL RINNOVO FINO AL 2021 ULTIME NOTIZIE, OGGI 26 DICEMBRE 2016 - Era arrivato al Milan in punta di piedi dal Liverpool, dopo mesi di anonimato Suso era stato rilanciato da un prestito al Genoa che gli aveva riaperto le porte della società meneghina. Ora Suso è un punto fermo nella squadra di Vincenzo Montella e la Supercoppa Italiana contro gli alieni della Juventus lo ha dimostrato. Imprendibile per Patrice Evra ha messo in subbuglio quella che da ormai sei anni è la migliore difesa del nostro paese. E' così che il Milan non ci ha pensato due volte e sta lavorando per rinnovargli il contratto. Secondo quanto riportato da SportMediaset.it pare che l'affare ormai sia fatto e il calciatore abbiamo accettato il rinnovo di contratto fino al 2021. Si parla di una cifra di circa due milioni di euro più bonus che hanno dato al calciatore la possibilità di capire che sicuramente il club ora crede in lui. Ovviamente sono diversi i club che lo seguono, ma proprio questo rinnovo è al momento un modo per chiudere la porta in faccia a tutti. Un colpo di calciomercato da cui ripartire dopo il ritorno alla vittoria di un trofeo prestigioso come la Supercoppa Italiana.

CALCIOMERCATO LIVE MILAN NEWS. LUIZ ADRIANO VERSO LO SPARTAK MOSCA ULTIME NOTIZIE, OGGI 26 DICEMBRE 2016 - Il calciomercato di gennaio potrebbe rivoluzionare ancora una volta l'attacco del Milan che si prepara a salutare diversi interpreti tra cui sicuramente Luiz Adriano. Il brasiliano non si è mai integrato del tutto nel tessuto della squadra rossonera, senza riuscire a trovare molto spazio e facendo capire che presto vorrebbe andare via. Secondoquanto riportato dal portale di Alfredo Pedullà pare che il calciatore sia a un passo dallo Spartak Mosca. Sarebbe stata una richiesta diretta di Massimo Carrera, ex assistente di Antonio Conte e ora allenatore della squadra russa. Pare che lo Spartak abbia offerto all'incirca cinque milioni di euro di ingaggio. Giocatore rapido e dotato di tecnica Luiz Adriano è un attaccante completo che già in passato è stato vicinissimo dal lasciare la squadra rossonera. Staremo a vedere cosa accadrà.

