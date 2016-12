Calciomercato live Napoli news/ Gabbiadini la chiave per Keita della Lazio? Ultime notizie, oggi 26 dicembre 2016 (aggiornamenti in diretta)

CALCIOMERCATO LIVE NAPOLI NEWS, 4 NOMI PER GABBIADINI,PRONTI 20 MILIONI?. ULTIME NOTIZIE, OGGI 26 DICEMBRE 2016 - Che Manolo Gabbiadini sia il nome calco del calciomercato in uscita dal Napoli per questo gennaio ormai è cosa certa: le indiscrezioni sul prossimo futuro dell’attaccante della compagine campana si sprecano e tante sono le ipotesi messe in campo al momento. Stando a quanto dichiarato dal portale specializzato gianlucadimarzio.com, sembra che per Gabbiadini al momento vi siano ben 4 strade, delle quali due molto promettenti per le casse del club di De Laurentiis. Al momento per l’attaccante del Napoli vi sarebbero gli interessamenti di Wolfsburg e Southampton, i quali secondo le ultime voci sarebbero pronte a spendere anche 20 milioni, perlopiù nella formula di 17-8 milioni di euro più bonus. Sulle tracce di Gabbiadini anche Schalke 04 e Stoke City, i quali però al momento non si sono spinti su tali cifre, occupando posizioni meno compromettenti. Il Napoli già questa estata aveva fissato il cartellino dell’attaccante, che però potrebbe venir ridiscusso di fronte a un compratore serie e soprattutto approvato dallo stesso giocatore.

CALCIOMERCATO LIVE NAPOLI NEWS, INACIO PIÀ: E SE PAVOLETTI FOSSE UN PROBLEMA? ULTIME NOTIZIE, OGGI 26 DICEMBRE 2016 - L'esplosione di Dres Mertens nei panni di prima punta, l'imminente ritorno di Arkadiusz Milik da un lungo infortunio, l'arrivo di Leonardo Pavoletti. Questi tre fattori potrebbero trasformarsi in un problema per Maurizio Sarri dopo la chiusura della sessione di riparazione del calciomercato. A sottolinearlo è l'ex attaccante degli azzurri Inacio Pià che ai microfoni di TuttoMercatoWeb ha sottolineato: "Credo che Pavoletti sia un ottimo attaccante, ma come ho già detto in passato con un Dres Mertens in questa condizione può essere pericoloso il suo arrivo. Potrebbe infatti cambiare gli equilibri. Sempre aspettando il ritorno di Milik perchè a quel punto avere due attaccanti così forti e simili potrebbe essere davvero un problema. Non credo che serva un centravanti adesso, la rosa è coperta in ogni ruolo. L'obiettivo deve essere arrivare a giugno con questa squadra e poi alzare il mirino".

CALCIOMERCATO LIVE NAPOLI NEWS, SARRI PUNTA A KEITA. ULTIME NOTIZIE, OGGI 26 DICEMBRE 2016 - Per questa finestra di calciomercato invernale e non solo la formazione biancoceleste rischia di perdere nomi importanti della rosa di Inzaghi, a tutto vantaggio di alcuni top club come il Napoli di Sarri. Il mancato rinnovo di Biglia, Keita e De Vrij potrebbe costringere i laziali a salutare alcuni nomi di peso, per poi ritrovarseli di fronte già al prossimo turno di Serie A. Il Napoli, stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato pubblicate dal portale fantagazzetta infatti avrebbe messo gli occhi proprio sul senegalese, viste anche le recenti prestazioni dell’attaccante classe 1995, che ha chiuso questa ultima parte del 2016 con il bilancio di 16 presenze e 5 già messi a segno in campionato. Un bilancio di tutto rispetto considerando i problemi che Keita e la società laziale hanno avuto durante la finestre di calciomercato estivo, proprio a riguardo del prolungamento del suo co tratto, posticipato fino a farsi nulla di fatto.

CALCIOMERCATO LIVE NAPOLI NEWS. TRE NOMI PER LA DIFESA AZZURRA. ULTIME NOTIZIE, OGGI 26 DICEMBRE 2016 - Il Napoli potrebbe tornare ad operare in difesa nel calciomercato di riparazione di gennaio. Nonostante Nikola Maksimovic e Lorenzo Tonelli abbiano giocato davvero molto poco sono diversi i nomi che si fanno per rinforzare il reparto arretrato a disposizione di Maurizio Sarri. Si parte dalle corsie esterne di difesa dove gli azzurri perderanno in vista della Coppa d'Africa Ghoulam. Piacciono De Sciglio e Darmian che però vivono una situazione diametralmente opposta. Il rossonero è reduce dalla vittoria in Supercoppa Italiana e difficilmente andrà via, mentre il calciatore del Manchester United è ai margini della squadra di Josè Mourinho e tornerebbe volentieri in Italia. NapoliMagazine.com poi sottolinea che il nome nuovo è quello di Thiago Maia che sarebbe però un acquisto più in prospettiva visto che il calciatore del Santos è un classe 1997 per il quale comunque servirebbe fare un'offerta molto importante.

CALCIOMERCATO LIVE NAPOLI NEWS. ULTIME NOTIZIE, IL NIZZA VUOLE EL KADDOURI. OGGI 26 DICEMBRE 2016 - Omar El Kaddouri potrebbe partire nel calciomercato di riparazione di gennaio con il Nizza che sembra essersi fatto sentire. Secondo quanto riporta Tuttosport l'affare si potrebbe fare con il Napoli che dopo gli arrivi di Piotr Zielinski e Amadou Diawara è scomparso ormai dai radar. Giocatore classe 1990 era arrivato in azzurro dal Brescia carico di speranze dopo essere esploso in Serie B. In molti, anche per il fatto che giocava nelle rondinelle, era considerato un potenziale erede di Marek Hamsik. Dopo due stagioni in prestito al Torino il ragazzo era tornato al Napoli due stagioni fa e ora a gennaio potrebbe davvero partire. Il Nizza sta lottando nella parte altissima della Ligue 1 e sembra pronto a mettere in rosa un calciatore di certo molto interessante.

