CALCIOMERCATO LIVE ROMA NEWS/ Intrigo di mercato col Genoa: un nuovo "affare" Perotti Ultime notizie, oggi 26 dicembre 2016 (aggiornamenti in diretta)

CALCIOMERCATO LIVE ROMA NEWS. A TRIGORIA SI LAVORA PER IL RINNOVO DI NAINGGOLAN. ULTIME NOTIZIE, OGGI 26 DICEMBRE 2016 - In attesa che la finestra di calciomercato invernale permetta alla Roma di attuare quegli accorgimenti necessari per sistemare la rosa giallorossa in vista del campionato e della prossima Europa League (ma soprattutto facendo il punto su infortunati e assenti per impegni nazionali) la dirigenza di Trigoria sta al momento cominciando a entrare in discorso con Radja Naingoolan per la faccenda del suo rinnovo di contratto. La procedura, come riporta il portale laroma24, in realtà era iniziata già durante la finestra di calciomercato estivo e particolarmente discussa dai tifosi, ha poi subito un brusco freno date le improvvise dimissioni del dirigente sportivo Walter Sabatini, che di fatto ha bloccato la situazione in casa Roma. Sistemate le vicende societarie e al termine di una prima parte di campionato davvero eccezionale per il centrocampista belga, i giallorossi, sarebbero pronti a non voler far fuggire il proprio gioiello, blindandolo proprio in occasione del calciomercato invernale.

CALCIOMERCATO LIVE ROMA NEWS. SCAMBIO ITURBE-RINCON COL GENOA? ULTIME NOTIZIE, OGGI 26 DICEMBRE 2016 - La Roma si prepara per la sessione di calciomercato di gennaio con le idee chiare in mente. Tra i calciatori prossimi alla partenza c'è Juan Manuel Iturbe, che è tornato dal prestito al Bornemouth e ha fallito praticamente tutte le occasioni che gli ha concesso Luciano Spalletti. Le ultime voci lo vogliono protagonista di un interessante scambio di calciomercato. Secondo quanto riportato da Sky Sport pare che si stia lavorando a uno scambio con il Genoa di Enrico Preziosi. La Roma infatti potrebbe usare il cartellino di Iturbe per arrivare a Rincon, centrocampista venezuelano nel mirino ormai da diverso tempo e che piace anche alla Juventus. Rimane comunque forte l'interesse del Torino che ha buoni rapporti con la Roma dopo che in estate proprio coi giallorossi ha definito le trattative Iago Falque e Adem Ljajic.

CALCIOMERCATO LIVE ROMA NEWS. SPUNTA IL NOME DI MUSONDA. ULTIME NOTIZIE, OGGI 26 DICEMBRE 2016 - In casa Roma il calciomercato di gennaio servirà soprattutto per compiere quegli affari necessari a coprire i buchi nella formazione di Luciano Spalletti: l’assenza da coprire in questo caso è quella di Salah, presto in partenza per disputare la Coppa d’Africa con la nazionale egiziana. Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato sulla Roma fornite questa mattina dalla redazione di Sky sport sembra che Trigoria sia di nuovo sulle tracce di Charly Musonda, sterno belga. Al momento il giocatore nativo di Bruxelles rimane di proprietà del Chelsea, che l’ha ceduto in prestito stagionale al club spagnolo del Real Betis. Al momento Musonda è ancora ai box per un problema al ginocchio ma il suo recupero è ormai agli sgoccioli. Il suo nome è stato spesse volte accostato alla Roma, che visto l’emergenza che sta vivendo nei suoi spogliatoi, potrebbe decidere finalmente di fare i passi decisivi verso questo affare di calciomercato.

CALCIOMERCATO LIVE ROMA NEWS. AG FAZIO: FELICE DI STARE QUI. ULTIME NOTIZIE, OGGI 26 DICEMBRE 2016 - Tra pochi giorni di aprirà la finestra di calciomercato invernale dove Roma e Tottenham si siederanno di nuovo al tavolo delle trattative per chiudere l’accordo che riguarda il cartellino dell’ormai giallorosso Federico Fazio. L’argentino con la maglia giallorosso ha ormai guadagnato in questa ultima parte del 2016 sufficienti presenze per essere considerato ormai un uomo di Spalletti a tutti gli effetti e lo stesso Fazio, stando a quanto dichiarato dal suo agente non potrebbe essere più felice. Il suo rappresentate Salva Sanchez intervenendo ai microfoni di Italiacalcio24 ha infatti analizzato l’ottimo momento di Fazio con la Roma, aggiungendo che: “Sta giocando spesso, la squadra sta bene e anche lui. È molto felice in città perché è al centro del progetto e per il tecnico è importante. Il desiderio è quello di vincere un titolo, lui sente e ha l’illusione che sia possibile. Scudetto? Potrebbe arrivare un trofeo, sicuramente la Roma se la giocherà fino in fondo con la Juventus. Fazio vive a Roma con tutta la famiglia, si trova in una grande squadra e sta bene qui per la posizione che occupa e l’importanza che ha”.

CALCIOMERCATO LIVE ROMA NEWS. ITURBE VERSO IL CAGLIARI. ULTIME NOTIZIE, OGGI 26 DICEMBRE 2016 - La Roma deve cercare di completare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti in questa sessione di riparazione di gennaio. Il calciomercato è ormai alle porte e le voci si sovrappongono con gli addetti ai lavori pronti a protare a termine le trattative ormai imbastite da diverso tempo. Chi sembra ormai essersi giocato la sua ultima carta in giallorosso è Juan Manuel Iturbe che nonostante le prestazioni spesso al di sotto della sufficienza continua ad avere un buon calciomercato. Secondo quanto riporta Tuttosport pare che il Cagliari di Massimo Rastelli abbia la seria intenzione di mettere nero su bianco un'offerta difficile da rifiutare per portare in Sardegna proprio l'esterno d'attacco paraguaiano. Iturbe è un giocatore di grande talento, ma che dopo anni difficili ha perso completamente la fiducia. Staremo a vedere quello che accadrà nelle prossime settimane.

CALCIOMERCATO LIVE ROMA NEWS. ULTIME NOTIZIE, OGGI 26 DICEMBRE 2016 - L'obiettivo numero uno per la sessione di riparazione di calciomercato della Roma è Rincon, centrocampista di quantità e qualità che gioca nel Genoa di Ivan Juric. Del possibile arrivo nella capitale del calciatore ha parlato un ex calciatore giallorosso molto amato dai tifosi della squadra capitolina, Fabio Simplicio. Questi ha parlato a TuttoMercatoWeb sottolineando: "Rincon è un gran bel giocatore e darebbe una grande mano in mezzo al centrocampo alla Roma". Nella corsa al calciatore però la Roma si deve guardare soprattutto dalla Juventus che ormai da tempo lo monitora. Venezuelano classe 1988 ha fatto il suo approdo in Europa nel 2009 quando l'Amburgo l'ha portato in Bundesliga dal Deportivo Tachira. Il Genoa ha fatto un grande colpo andando a prenderlo nell'estate del 2014 a parametro zero. Rincon è anche un punto fondamentale della nazionale del Venezuelacon la quale ha collezionato ottanta presenze.

© Riproduzione Riservata.