CALCIOMERCATO LIVE NAPOLI NEWS: PAVOLETTI SPINGE GABBIADINI ALLA FIORENTINA? ULTIME NOTIZIE, OGGI 27 DICEMBRE 2016 - Visite mediche per Leonardo Pavoletti, il Napoli trattiene il fiato. Il primo colpo del calciomercato invernale sarà con ogni probabilità l'attaccante del Genoa, che domani effettuerà i controlli di rito con il club partenopeo a Villa Stuart. Qualora non dovessero esserci problemi, Pavoletti a gennaio sarà ufficialmente un giocatore del Napoli. In caso di fumata bianca, i partenopei cederanno senza particolari pensieri Manolo Gabbiadini. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'attaccante piace a diverse squadre fuori dall'Italia, su tutte Wolfsburg, Stoke City e Southampton. Ma ultimamente è spuntata anche la Fiorentina. Già, perché se i viola dovessero privarsi di Nikola Kalinic, richiestissimo in Cina, i toscani avrebbero bisogno di mettere le mani su un valido sostituto del croato. E Gabbiadini, insieme a Jovetic dell'Inter, rappresenta un'ipotesi concreta.

CALCIOMERCATO LIVE NAPOLI NEWS: TROVATO L'ACCORDO SUI DIRITTI D'IMMAGINE CON PAVOLETTI: PRESTO UN FILM? ULTIME NOTIZIE, OGGI 27 DICEMBRE 2016 - In casa Napoli, l’argomento calciomercato al momento è strettamente collegato con l’arrivo di Pavoletti alla compagine azzurra: il quasi ormai ex grifone infatti in queste giornate affronterà le consuete visite mediche, ultimo step prima di vestire la maglia campana. Sulla carta non dovrebbero esserci problemi per l’attaccante anche se i lunghi sto subiti potrebbero non consegnare a Sarri un giocatore al top della forma. Comunque sia l’accordo di calciomercato è ormai molto vicino alla chiusura, ma i retroscena rimangono ancora tutti da scoprire. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato pubblicate questa mattina dal Corriere della Sera, sembra che Pavoletti abbia trovato anche l’accordo sui diritti d’immagine personali, tanto di solito molto caldo in casa Napoli. Nel quotidiano milanese inoltre si legge che le parti in causa avrebbero inserito dei dettagli riguardo a una possibile comparsata del grifone in un film di De Laurentiis.

CALCIOMERCATO LIVE NAPOLI NEWS: GRASSI, NUOVO PRESTITO ALL'EMPOLI? ULTIME NOTIZIE, OGGI 27 DICEMBRE 2016 -Alberto Grassi potrebbe cominciare una nuova avventura in vista della sessione invernale del calciomercato. Attualmente il centrocampista è in prestito all'Atalanta ma non sta trovando lo spazio necessario che cercava considerando che Kessié e Gagliardini stanno disputando una stagione esemplare. Grassi ha collezionato soltanto 147 minuti in questa stagione, in vista del mese di gennaio potrebbe passare in prestito ad un'altra squadra di Serie A che possa garantirgli continuità. Secondo quanto riportato da 'Eurosport.it' l'Empoli di mister Martusciello si è già fatto avanti per il centrocampista di proprietà del Napoli e sembra che la trattativa sia in dirittura d'arrivo, i due club devono soltanto limare gli ultimi dettagli prima della fumata bianca definitiva. Nuova opportunità in Toscana quindi per il centrocampista classe '95 che non ha avuto fortuna nel Napoli visto l'infortunio rimediato appena dopo il suo arrivo.

CALCIOMERCATO LIVE NAPOLI NEWS: PAVOLETTI ALLE VISITE MEDICHE. ULTIME NOTIZIE, OGGI 27 DICEMBRE 2016 - Aurelio De Laurentiis s’incarica spesso in prima persona di annunciare le notizie di calciomercato relative al suo Napoli. E’ stato così anche per Leonardo Pavoletti, l’attaccante che arriverà alla corte di Maurizio Sarri per sopperire all’infortunio di Arkadiusz Milik. Nell’intervista rilasciata a Sky Sport alla vigilia di Natale, il presidente partenopeo aveva confermato che Pavoletti sarà il regalo per Maurizio Sarri e i tifosi, aggiungendo di aver già prenotato le visite mediche per il giocatore. L’edizione online di Repubblica ha aggiunto che l’attaccante ormai ex Genoa dovrebbe svolgere i test fisici di rito già nella giornata di oggi, martedì 27 dicembre 2017 (Sky Sport invece ha parlato di mercoledì 28); in caso di esito positivo delle visite, Pavoletti potrà già aggregarsi al Napoli e cominciare a svolgere gli allenamenti agli ordini di Sarri, senza aspettare l'apertura ufficiale del calciomercato fissata per il 3 gennaio. Il ventottenne attaccante livornese è fermo da fine novembre per una distorsione al ginocchio sinistro, i test medici con il Napoli serviranno anche a verificare questa situazione.

CALCIOMERCATO LIVE NAPOLI NEWS: IPOTESI DEPAY. ULTIME NOTIZIE, OGGI 27 DICEMBRE 2016 - Con Pavoletti in arrivo e Gabbiadini in uscita, l’attacco del Napoli subirà almeno due modifiche rilevanti nel calciomercato invernale. Potrebbero non essere le uniche considerando che i rumors internazionali hanno accostato ai partenopei anche Memphis Depay, ala olandese in forza al Manchester United e tenuto d’occhio anche dalla Roma. Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese A Bola, la pretendente più seria per Depay è in questo momento il Porto, che avrebbe già effettuato un sondaggio con il vecchio amico José Mourinho. Chissà che il Napoli non decida d’inserirsi, puntando su un giocatore giovane (22 anni) e di grande talento, che proprio al San Paolo si mise in ottima evidenza nel dicembre 2012, quando con il suo PSV venne a vincere 1-3 nella fase a gironi di Europa League. I problemi sarebbero di natura economica, perché Depay è stato pagato dallo United circa 30 milioni di euro e inoltre si porta dietro uno stipendio pesante.

© Riproduzione Riservata.