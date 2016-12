CALCIOMERCATO LIVE ROMA NEWS/ Papu Gomez o non Papu Gomez? I tormenti giallorossi... Ultime notizie, oggi 27 dicembre 2016 (aggiornamenti in diretta)

CALCIOMERCATO LIVE ROMA NEWS: GOMEZ O NON GOMEZ, QUESTO E’ IL DILEMMA. ULTIME NOTIZIE, OGGI 27 DICEMBRE 2016 - Alejandro ‘Papu’ Gomez rimane uno dei nomi più caldi, tra quelli accostati alla Roma in vista dell’imminente calciomercato di gennaio 2017 (inizio 3 gennaio, termine 31 gennaio). In cui la Roma cercherà di acquistare un altro esterno offensivo, che possa offrire maggiori garanzie tecniche rispetto ad un Manuel Iturbe ancora in difficoltà. L’argentino dovrebbe lasciare la Roma, per lui si parla di un possibile inserimento nell’affare-Rincon con il Genoa, in ogni caso il direttore sportivo giallorosso, Frederic Massara, avrà il compito di trovare una buona sistemazione per lui e regalare a Spalletti un rimpiazzo all’altezza. Torniamo quindi al Papu Gomez, uno dei giocatori più in forma di tutto il campionato ed elemento chiave nell’Atalanta dei miracoli. Il problema è rappresentato dal prezzo di cartellino: in questo momento Gomez sembra all’apice della sua maturità tecnica ed agonistica, l’Atalanta quindi chiederà una cifra vicina ai 15 milioni di euro per il suo numero 10. Qualora decidesse di affondare il colpo già nel calciomercato di gennaio, la Roma potrebbe far leva sugli ormai consueti bonus per raggiungere tale cifra, oppure inserire nell’affare qualche contropartita tecnica. Altrimenti il discorso Gomez potrebbe essere rinviato all’estate, e nell’immediato la Roma virerebbe su un’altra soluzione.

CALCIOMERCATO LIVE ROMA NEWS: PARLA L'AD GANDINI. ULTIME NOTIZIE, OGGI 27 DICEMBRE 2016 -In casa Roma oltre alle trattative di calciomercato tiene banco anche la situazione di Luciano Spalletti, visto che il contratto del tecnico scadrà il prossimo giugno 2017. L'amministratore delegato giallorosso, Umberto Gandini, ha parlato della questione rinnovo di Spalletti ai microfoni di 'Tmw Radio': "Spalletti ha sempre detto dall'inizio che ha bisogno di risultati per poter continuare il rapporto con la Roma, è competitivo e competente: per lui è importante essere concentrato sugli obiettivi. Posso dire che nei primi mesi del 2017 ci siederemo ad un tavolo per fare il punto della situazione, solo allora potremo essere sicuri di quello che vuole davvero il tecnico" le parole dell'amministratore delegato Gandini. In casa giallorossa sono molto ottimisti per il rinnovo contrattuale di Luciano Spalletti, i tifosi vogliono vedere ancora lui sulla panchina giallorossa in vista delle prossime stagioni.

CALCIOMERCATO LIVE ROMA NEWS: I LOS ANGELES GALAXY SONDANO IL TERRENO PER TOTTI. ULTIME NOTIZIE, OGGI 27 DICEMBRE 2016 - Come ogni sessione di calciomercato in casa Roma si torna a parlare di Francesco Totti: la bandiera giallorossa è infatti in scadenza di contratto a fine estate e con 40 anni scritti in carta d’identità la sua posizione è ancora una volta dubbia. Al momento appare difficile, viste le buone prestazioni (anche se discontinue per guai fisici) che Totti decida di allontanarsi dal calcio giocato, anche se vista la situazione appare altrettanto difficile he Pallotta decida per un altro rinnovo, almeno a quanto si legge nelle pagine di calciomercato della Gazzetta dello Sport di questa mattina. Al momento comunque le proposte oer Totti non mancano: si registra infatti già un interessamento sul giallorosso da parte del Santos e soprattutto dei Los Angeles Galaxy. Gli americani avrebbero infatti già sondato il terreno con la dirigenza della Roma, anche se al momento nulla è trapelato da Trigoria o dallo stesso Francesco Totti.

CALCIOMERCATO LIVE ROMA NEWS: DA EL GHAZI A MALCOM, CACCIA AL VICE SALAH. ULTIME NOTIZIE, OGGI 27 DICEMBRE 2016 - La Roma interverrà sul calciomercato in entrata per regalare a Luciano Spalletti un degno sostituto di Moahmed Salah, che sarà impegnato con il suo Egitto in Coppa d'Africa per tutto il mese di gennaio. I primi nomi accostati ai giallorossi erano quelli di Memphis Depay e Jesé, nomi che attualmente sono evaporati. La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione elencando tutti i giocatori seguiti da Ricky Massara. Sul taccuino della Roma troviamo Anwar El Ghazi e Alejandro Gomez: il primo, in forza all'Ajax, costa 12 milioni di euro mentre il secondo, stella dell'Atalanta di Gasperini, viene valutato dai bergamaschi circa 15 milioni. Cifre eccessive per le casse dei giallorossi, che al sperano in un prestito (anche onoroso) con eventuale diritto di riscatto da esercitare al termine del campionato. Altri nomi seguiti con attensione dal club capitolino sono Charly Musonda del Chelsea – ma attualmente in prestito al Betis Siviglia – Yacine Brahimi del Porto, Malcom del Bordeaux (valutato 20 milioni di euro) e Gregoire Defrel del Sassuolo.

