Calciomercato live Inter news/ Il sogno per la difesa è Manolas. Ultime notizie, oggi 28 dicembre 2016 (aggiornamenti in diretta)

CALCIOMERCATO LIVE INTER NEWS: IL SOGNO E' MANOLAS (OGGI 28 DICEMBRE 2016) -L'Inter ha bisogno di qualche innesto in difesa in questa sessione invernale del calciomercato anche se ci sarà da rispettare il fair play finanziario. Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport' i nerazzurri hanno messo nel mirino Kostas Manolas, difensore greco della Roma già corteggiato da tantissimi club europei. Difficilmente il direttore sportivo Piero Ausilio lancerà l'attacco ai giallorossi nel mese di gennaio, tutte le indiscrezioni vedono una trattativa che potrebbe concretizzarsi il prossimo giugno visto che la Roma ha bisogno seriamente di vendere per far cassa in vista della sessione estiva del mercato. L'alternativa potrebbe essere Francesco Acerbi, difensore del Sassuolo o Stefan de Vrij che non sta rinnovando con la Lazio e lascerebbe la Capitale con un'ottima offerta. Manolas resta il sogno della dirigenza Suning, tutto rimandato alla prossima estate per il difensore greco?

CALCIOMERCATO LIVE INTER NEWS: PARLA ANTONIO CANDREVA (OGGI 28 DICEMBRE 2016) - Antonio Candreva è il punto fermo dell'Inter di Stefano Pioli, arrivato nella sessione estiva del calciomercato a Milano. Il giocatore ex Lazio ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di 'Mediaset Premium' per fare un bilancio dei suoi primi mesi in nerazzurro e svelando anche alcune indiscrezioni di calciomercato. "L’ho scelto perché è un club vincente, ambizioso e perché è un club che mi ha cercato fortemente in Italia. Non mi sono mai pentito della mia scelta, ho sempre voluto l'Inter dal primo giorno anche se c'erano anche altre squadre interessate a me" le parole di Antonio Candreva. Le squadre interessate erano il Napoli e l'Atletico Madrid, come confermato dallo stesso giocatore: "Mi hanno cercato entrambe, c’è stato un interessamento ma poi le parti non hanno trovato un accordo. La squadra che mi ha voluto di più è stata l'Inter, era una vera e propria sfida" conclude Antonio Candreva che sta trascinando la squadra insieme a Mauro Icardi, nonostante i primi rumors circa un rapporto non idilliaco con mister Pioli, smentito poi dalle prestazioni e dalle scelte del tecnico.

CALCIOMERCATO LIVE INTER NEWS: OCCHI SU BERAHINO DEL WBA. ULTIME NOTIZIE, OGGI 28 DICEMBRE 2016 - L'Inter è alla ricerca di colpi a parametro zero in vista delle prossime sessioni di calciomercato, soprattutto se nel mese di gennaio non dovessero arrivare particolari giocatori. I nerazzurri, come riportato dal 'The Sun' hanno messo gli occhi su Saido Berahino, ventitreenne del West Bromwich Albion che in estate verrà liberato a parametro zero dal club inglese. Il giocatore originario del Burundi a partire dal mese di giugno potrà trattare con gli altri club visto che è in scadenza di contratto ma l'Inter deve stare attenta all'Everton che ha intenzione di arrivare al cartellino di Saido Berahino già nel mese di gennaio, pur pagando il prezzo del suo cartellino. Il tecnico Ronald Koeman cercherà di convincere personalmente il giocatore a trasferirsi all'Everton, considerando che per l'estate ci sono Inter, Roma e Nizza fortemente interessate a prenderlo a parametro zero. Berahino è considerato un vero e proprio talento, l'Everton non vuole farselo sfuggire.

