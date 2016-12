CALCIOMERCATO LIVE NAPOLI NEWS: OGGI LE VISITE MEDICHE DI PAVOLETTI. ULTIME NOTIZIE, OGGI 28 DICEMBRE 2016. - Giornata importante per Leonardo Pavoletti che questa mattina comincerà ufficialmente la sua avventura al Napoli. L'attaccante del Genoa è il primo rinforzo per la sessione invernale del calciomercato e come riportato da 'La Gazzetta dello Sport' alle ore 11 si presenterà a Villa Stuart per le visite mediche dove sarà presente il capo dello staff medico Alfonso De Nicola che cercherà di capire i tempi di recupero visto che l'attaccante è ancora infortunato. La distorsione al ginocchio sinistro preoccupa parecchio il Napoli, Pavoletti potrebbe anche sottoporsi ad un consulto con il professor Mariani. Se le visite mediche dovessero dare esito positivo il giocatore a partire da venersì potrebbe già allenarsi a Castel Volturno, anche se l'ufficialità dell'operazione e del passaggio in azzurro potrà essere data soltanto a partire dal prossimo 3 gennaio, quando verrà depositato il contratto con la firma in Figc.

CALCIOMERCATO LIVE NAPOLI NEWS: CLAMOROSA OFFERTA AL MILAN PER DE SCIGLIO E BONAVENTURA! ULTIME NOTIZIE, OGGI 28 DICEMBRE 2016. L'offerta di calciomercato del Napoli al Milan è clamorosa: 30 milioni per De Sciglio e Bonaventura è una di quelle notizie di mercato che vengono prese come delle sparate natalizie. E invece secondo indiscrezioni di mercato raccolte dalla nostra redazione pare proprio che ci sia una base di verità in questa ipotesi di calciomercato. Sappiamo, per sua stessa ammisssione, che il presidente del Napoli ha seguito con moltio interessa la sfida di Supercoppa tra il Milan e la Juventus. Un pò per gufare la Juve un pò per vedere all'opera alcuni giocatori del Milan. Due su tutti lo hanno impressionato, escludendo Donnarumma che porterebbe in braccio a Napoli anche domani ma che ormai è un treno perso. I due pallini di De Laurentiis sono Bonaventura e De Sciglio. I due piacciono tantissimo anche a Sarri. Il presidente del Napoli ha chiamato Galliani per i consueti auguri di Natale e l'avrebbe buttata lì la proposta: 30 milioni a gennaio per De Sciglio e Bonaventura... Sul centrocampista c'è stato il no secco del dirigente del Milan, infatti sono in fase di rinnovo le parti fino al 2021. Il discorso del difensore è diverso, su di lui c'è anche la Juventus e al Milan l'idea di innescare un'asta a partire dai 10 milioni non dispiace affatto.

CALCIOMERCATO LIVE NAPOLI NEWS: MERTENS, IL RINNOVO E' SEMPRE PIU' VICINO (OGGI 28 DICEMBRE 2016) - Dries Mertens ha conquistato Maurizio Sarri ed il Napoli diventando ormai un vero e proprio pilastro nel club azzurro. Secondo quanto riportato oggi il rinnovo del giocatore belga ora è davvero ad un passo, tanto che all'inizio del nuovo anno Mertens metterà tutto nero su bianco con l'accordo trovato da diverso tempo. Il nuovo contratto sarà fino al 2020, l'accordo di base prevede una base di 2.2 milioni di euro a stagione più bonus fino ad arrivare a 2.7 milioni. Bisognerà trovare l'accordo per quanto riguarda la clausola rescissoria che il presidente De Laurentiis non vorrebbe inserire nel nuovo contratto di Mertens ma varrebbe soltanto dall'estate del 2018 per 50 milioni di euro ed unicamente per le squadre estere. Appena Mertens firmerà il nuovo prolungamento del contratto allora acquisterà anche una casa a Napoli visto che la sua idea potrebbe essere quella di restare a vita in Italia, magari concludendo la sua carriera nel club azzurro e restare a Napoli anche quando avrà appeso gli scarpini al chiodo.

